"Ад для равнодушных россиян". Продюсер "Восточного фронта" – о войне и свободе

"Это не война России с Украиной, это – война России со всем цивилизованным миром". Наталия чеканит каждое слово, будто желая, чтобы и россияне наконец-то ее услышали. Нет, ненависти или злости в ее фразах не слышно, зато слышны отчаяние и усталость.

Наталия Хазан – кинопродюсер, заслуженный деятель искусств Украины. В ее портфеле – 14 документальных лент, номинация на международном фестивале рекламных фильмов, показы на "Днях украинского кино" в Лондоне, первый в мире панорамный хроникальный фильм о Днепре. Свою деятельность она начинала как режиссер фильмов с экологической тематикой. Это у нее наследственное: отец Наталии, Виктор Хазан – известный в мире специалист в области устойчивого экологического развития, брат Павел – ученый-эколог, член исполкома международной экологической организации Friends of the Earth Europe.

В 2014 году Наталия сама участвовала в протестах на Майдане и сделала о них два фильма. На кинофестивале Берлинале она представляла документальную ленту режиссеров Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт". В этом фильме перемежаются два плана – картины передовой и жизнь в тылу, эти два мира даже оттенены разным светом. Речь в ленте идет о команде парамедиков, которые спасают раненых на фронте и привозят их в близлежащие больницы. Сцены на передовой снимал муж Наталии, украинский режиссер Евгений Титаренко. Картины короткого отдыха от военных будней под Ивано-Франковском были сделаны вместе с Виталием Манским – известным кинорежиссером, которому по политическим причинам пришлось покинуть Россию. Потом все вместе монтировали ленту в Латвии и доделывали картину, чтобы успеть к Берлинале. С качественной светокоррекцией и звуком помогли коллеги из Чехии.

Фильм был создан быстро – буквально за полгода. В перерыве Евгений возвращался на передовую, в сентябре уехал под Херсон. "Ротация", – обыденно говорит Наталия. После показа фильма он снова поедет на фронт, куда пошел добровольцем сразу после 24 февраля 2022 года. Они познакомились после начала войны в Украине, мирной семейной жизни практически не знали.

В ярком антураже Берлинале Евгений смотрится немного потерянно. "Все эти красные дорожки, знаете, мишура, в Украине люди каждый день умирают, идут бои", – с удивлением говорит Манский. Приз на фестивале получить не удалось, но главное, считают авторы фильма – показать людям эту войну и рассказать всему миру, что делает Россия с соседней страной.

До начала войны в Донбассе Наталия Хазан постоянно сотрудничала с российскими коллегами в области съемок и продажи спецэффектов, однако после 2014 года разорвала все договоры с россиянами. С самого начала российской агрессии в Донбассе она работала волонтером в госпитале в родном городе Днепре. При этом украинский продюсер удивляется тому, что никто из российских коллег по киноцеху за эти годы ни разу не связался с ней, чтобы выразить солидарность, сочувствие или хотя бы спросить, как у нее дела. Может, все эти люди считают себя вне политики и не хотят вмешиваться? "Эту сентенцию я слышу уже девять лет с начала войны в Украине. Девять лет мне говорили: "Искусство вне политики, еще что-то вне политики". Тут все политика!" – реагирует Наталия.

Девять лет мне говорили: "Искусство вне политики, еще что-то вне политики". Тут все политика!

В 2017 на фестивале Artdocfest в Москве должен был быть показан документальный фильм War for Peace, продюсером которого была Наталия Хазан. Но даже готовых ко всему авторов фильма удивила интенсивность реакции путинского аппарата на попытку показа документальной ленты о событиях в Украине. "Мы не успевали скринить все пасквильные сообщения российских СМИ о нас, это шло как большая лавина, от которой невозможно было укрыться", – рассказывает Наталия. В итоге Виталий Манский, организатор фестиваля, решил не ставить его в конкурсную программу. Позднее Манский получил свое первое уголовное дело за распространение "фейков", на Евгения Титаренко тоже было заведено дело.

Наталия, улыбаясь, говорит: "Началась настоящая вакханалия, пошли какие-то угрозы жизни, письма Путину, ток-шоу, в которых нас обливали грязью, кто-то даже угрожал пожаром чешскому посольству в Москве, которое хотело показать фильм. Мы есть во всех российских списках экстремистов. Но мы только смеемся над этим". Фильм в России так и не показали, а Наталия решила в Москву не ездить, потому что неизвестные доброхоты написали ей: "Приедешь – мы тебя сразу замочим!".

Наталия утверждает, что у россиян нет достаточного стремления к свободе. На возражения о том, что и в России были массовые протесты 2011-2012 годов, была Болотная площадь, она отвечает: "Значит, тогда на них не вышла критическая масса людей. Вышли на пару часов. Постояли. А мы [в Киеве на Майдане] вышли, разбили палатки, развели костры, пожертвовали своей работой, временем, своим здоровьем и стояли, пока не добились результата. Потому что выйти на два часа означает – вас погоняли, вы согласились с тем, что вас погоняли, кого-то посадили, а остальные пошли заниматься своими делами. А потом вы говорите: я вот два раза, или там пять раз, выходил на митинг. Нет, это не то. Наши люди просто сорвались с места, с разных уголков Украины, поехали в Киев и остались на Майдане. Кто-то там погиб, кого-то покалечили, но люди не уходили. Это – настоящая жертва!".

Кадры из фильма "Восточный фронт":

Наталия Хазан была на Майдане. В своем фильме о протестах она задавала вопросы людям разного возраста и профессий: почему они вышли и остались стоять на площади, какие у них были мысли, что ими двигало? Получился весьма наглядный фильм о героизме простых людей, которые тогда отстояли свою свободу, право на демократию. По ее словам, благодаря этому Украина – свободная страна, где люди могут "посадить в мусорный ящик любого депутата", действия которого им не нравятся.

Брату Наталии тогда на Майдане не поздоровилось. Сейчас он воюет – офицер, командир подразделения, как и герой фильма "Восточный фронт" Миллер, который записался в добровольцы, несмотря на тяжелое хроническое заболевание. "У нас очереди стояли в военкоматах, меня многие даже спрашивали, не могу ли я, пользуясь своей известностью, им помочь быстро получить направление на фронт", – рассказывает Наталия. В целом из ее семьи сейчас воюют шесть человек. "В четыре часа нас начали бомбить. Женя сразу же пошел на войну, в команду парамедиков, о которой и снят фильм", – рассказывает Наталия. Страшно, что он может не вернуться? "А как же, но что делать", – она отводит глаза.

Евгений Титаренко – одессит, учился в Киеве, руководил кинокомпанией в Ялте. С 2014 года работает парамедиком. "До 14-го года мы снимали радостное, позитивное кино", – рассказывает Наталия. Нынешнее – совсем не такое: в фильме "Восточный фронт" – раненые, умирающие, убитые. Фильм показывает жестокость, не чурается сильных кадров: ползут солдаты с оторванными ногами, ранениями живота, умирает человек в машине. "Да, это шокирует. Но как же иначе показать жестокость и бессмысленность войны? Наша цель – чтобы об этом все знали, чтобы поняли, что делает Россия с нашей страной, нашими людьми", – разъясняет Евгений.

Наталия не понимает, как можно не знать о том, то происходит в Украине, или оправдывать свое незнание недостатком информации. "Всё доступно в интернете. Война идет в прямом эфире. В режиме реального времени можно видеть, как стирают с лица земли наши города, как уничтожается Украина. Все знают, что российская армия убивает украинцев", – считает Наталия.

Для нее это война не только Путина, как порой приходилось слышать от немцев на Берлинале, а война россиян. "Говорить, что только Путин виноват – значит оправдывать самого себя. Нет, не Путин убивает наших детей и стариков. Не Путин размещает всё это в паблике и радуется. У летчика, который летит и сбрасывает бомбу на роддом, есть выбор – сбросить ее туда или же в поле – и сказать, что промахнулся. Но он сбрасывает ее на роддом. Он тоже не Путин. Поэтому это – коллективная вина всех россиян", – не сомневается Наталия.

Говорить, что только Путин виноват – значит оправдывать самого себя. Это - коллективная вина всех россиян

Глядя через окно берлинского отеля на улицу, где когда-то находился самый глубокий бункер Гитлера, Наталия говорит, что и в Германии в годы Второй мировой были такие же "сторонние наблюдатели", которых сейчас много в России. Они как бы и не за Путина, и не за войну, но не хотят ни во что вмешиваться, будто война их не касается. Да, некоторые активисты в России выходят с антивоенными плакатами или кладут цветы к украинским памятникам. Однако, считает украинка, на 140 миллионов жителей РФ это очень малый процент. А своим молчанием люди поддерживают войну, считает она. "Были лишь единицы, которые не молчали, а подавляющее большинство до сих пор молчит. Они думают: "Гайки закрутили, но это меня не касается. Я пойду себе на работу, у меня тут дети, жена, их кормить надо. А, кого-то посадили, ну это ж не меня". Сейчас один шанс остался – не бояться. Если бы мы боялись на Майдане, то ничего бы не получилось".

Наталия рассказывает, как российская ракета в ее родном Днепре попала в автозаправочную станцию и убила беременную женщину и автомойщика. "На стоимость этой ракеты россияне могли бы провести в несколько деревень водопровод. Но они тратят деньги на то, чтобы разнести нам заправку и убить двух людей и нерожденную жизнь! Концепция этого разрушения не поддается логике", – взволнованно говорит она.

Картины разрушений проходят фоном и в фильме "Восточный фронт". Улицы города перегорожены противотанковыми заграждениями. "Поворот!" – кричит шофер санитарам, чтобы они держали раненого. Но машина старая, повороты крутые. Вся поездка кажется бессмысленной в контексте абсурдной войны и того, что, как горько замечает Наталия, "сумасшедшему соседу захотелось захватить территории другой страны".

В искренность российской оппозиции Наталия Хазан, как и многие украинцы, сейчас не верит. "Раньше многие россияне говорили, что Крым – исконно российская территория. А теперь некоторые из них выступают в поддержку Украины. Но, как говорится, скрины не горят. Тот же Навальный. Мы хорошо помним его слова про "Крым – не бутерброд". (Подробнее о высказываниях Алексея Навального по поводу Крыма можно прочитать, например, здесь. – РС). Да, он сейчас сидит, но после этих слов у меня лично, простите, нет к нему сочувствия", – говорит Наталия. По ее мнению, "шанс (для России стать свободной – РС) упущен давно. Ведь гайки же закрутились не в одночасье, а постепенно. И народ с этим соглашался, в том числе интеллигенция. Вот тут цензура, этого не говорить, этого не показывать".

А как же россияне, массово покидающие свою страну после начала вторжения в Украину? "Эти люди молчали все эти годы, а теперь они оппозиционеры? – горячо возражает Наталия Хазан. – Война с Украиной же началась не год назад, а в 2014 году. Ну, конечно, они сейчас убегают и говорят: вот, война виновата. Да нет, они просто бегут, потому что у них нет перспектив в России. И опять-таки, я думаю, прежде всего они особенно обеспокоены не тем, какие преступления совершает Россия, и не думают о своей ответственности за эти преступления. Хотя, быть может, я рассуждаю огульно, но Россия – уже изгой, теперь с российским паспортом вас нигде не ждут".

В фильме "Восточный фронт" показана импровизированная штаб-квартира парамедиков: большая красивая кухня, где, наверное, много и охотно готовили и где вечерами собиралась вся семья, уютные комнаты, большой подвал, любовно ухоженный сад с цветами. Война грубо вторглась в мирную, спокойную жизнь каких-то не знакомых нам людей из Украины. Это надо показывать, чтобы россияне поняли, что и они ответственны за то, что творит их страна, уверена продюсер фильма. "Я думаю, какая-то часть наших людей будет мстить за своих погибших близких и после нашей победы. Вендетта. Таких исторических примеров существует масса, ничего нового. Например, по разбомбленному дому в Днепре есть список всех военных преступников. Я уверена, наказание постигнет всех, а самые ужасные уголки ада останутся для равнодушных", – уверенно говорит Наталия Хазан.

В мирном эпизоде фильма, в деревне под Ивано-Франковском, бойцы во время короткой передышки собираются на крестины сына одного из друзей. Ужасы, боль и разрушения войны будто на миг исчезают, однако напряжение по-прежнему чувствуется. Скоро эти люди снова облачатся в камуфляж и поедут спасать раненых.

"Вы хотите иметь детей?" – спрашиваю я Наталию. "Сейчас не до детей. Воюем", – отвечает она.