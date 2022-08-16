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Цитаты Свободы

"Ад войны". Соцсети о признаниях российского солдата "Важным историям"

Громкое расследование "Важных историй": военнослужащий из Хабаровского края Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца и подтвердил, что солдаты его части участвовали в мародёрстве и грабежах.

Катя Фомина:

Я приехала в Андреевку Киевской области случайно: прочитала в новостях, что на селе буквально не осталось живого места. Тогда я не знала, что 13 мирных жителей расстреляли прямо там. Тогда я не знала, сколько вдов и матерей, потерявших своих сыновей, мне придётся обнять. Я ходила по кладбищу и отодвигала траурные ленты с табличек, чтобы увидеть даты смерти и составить точный список расстрелянных. Да, это ужасная, невыносимая часть расследования.
Я объехала за три недели командировки пять сел, поговорила более чем с шестьюдесятью свидетелями вторжения российской армии, людьми, которые находили трупы запытанных мужчин у себя на огороде, с теми, кто потерял близких, с женщиной, которая видела, как вся ее семья горит заживо в машине. Я не столкнулась с агрессией ни разу. Не столкнулась с озлобленностью к тем, кто это все сделал. Основное чувство, как мне показалось, было недоумение: зачем они пришли? Неужели непонятно, что у нас нет нацистов?
Мои поездки по селам показали, что жестокость, мародорство, ощущение безнаказанности военных были одинаковы от места к месту, от бригады к бригаде. Это не только Буча. У меня лежит ещё много нерассказанных историй и целая галерея в телефоне истерзанных российскими военными трупов.
Сегодняшняя история про российского военного Даниила Фролкина, который почему-то решил мне признаться в том, что он убил. Я надеюсь, посмотрев видео или прочитав текст, вы увидите, что война — это трагедия для обеих сторон, что в войне нет победителей. Да, мне жалко военных преступников. Да, я испытываю ненависть к тем, кто создал такие обстоятельства для 20-летних парней и развязал эту войну. Да, мне страшно, что все эти военные с ПТСР вернутся в свои города и будут бухать, избивать и убивать.
Это лишь одна история из многих. Я не ищу оправдания военному преступнику, но такое признание многого стоит. Если хоть один из тех, кто собирался подписать контракт, этого не сделает.
Спасибо всем, кто был рядом, сделал поездку в Украину возможной, помогал принимать решения и слушал по ночам мой бесконечные истории. Надеюсь, я все сделала правильно.
Пожалуй, самые важные слова для меня сегодня были от товарищей из Бучи и Ирпеня: что мы та армия, которая не различает добро и зло, а различает правду и ложь, которая играет большую роль в этой войне и приближает ее окончание.

Артём Филатов:

Очень важный и очень сложный материал выпустила Катя Фомина: предельно подробный и точный текст о злодеяниях российских военных под Киевом. Один из молодых военнослужащих добровольно под запись признается в убийстве мирного жителя и других преступлениях.

Алексей Малаховский:

Господи, какой мощный текст написала Катя Фомина. Дрожь по телу и во время его чтения и после. Она подробно описала, как российские военные грабили дома украинцев в Киевской области и убивали местных жителей.
А потом… Катя нашла тех самых российских военных, которые убили этих украинцев. Боец армии РФ подробно рассказал, как он пускали пулю в лоб безоружному человеку и кто отдавал им с сослуживцами такие приказы.
Жутко… Читайте, просто читайте

Даниил Кен:

У Важных историй просто мега важное расследование и одновременно пронзительный журналистский репортаж: о бессмысленности войны, убийствах мирных жителей, мародерстве, пьянстве и трусости в путинской армии

Александра Калистратова:

Как же больно и страшно видеть это безжалостное бессмысленное уничтожение людей… Уничтожение и «чужих», и своих

Владимир Осечкин:

Правда от десантника Павла Филатьева и последующий резонанс в СМИ развязали многим молчащим об ужасах войны руки и дали сил рассказать миру правду. Второй пошёл.

Кирилл Мартынов:

Ад войны постепенно начинает приоткрываться, и Россию захлестнет эта ненависть: даже военные преступники на этой войне могут быть жертвами вышестоящих преступников.
Не случайно "Важные истории" признали в РФ "нежелательной организацией": это преступники не хотят, чтобы об их преступлениях говорили все.

Ренат Салимов:

Прямо сейчас каждый из вас может внести свой вклад, чтобы остановить эту войну. И спасти не только украинцев, но и тех россиян, которых их власти продолжают оболванивать сказками о том, что они должны идти воевать в Украину и быть готовыми погибнуть там в борьбе с мифическими нацистами.
Отправьте это видео своим родственникам, друзьям и знакомым. Особенно тем, кто продолжает верить российской пропаганде. Чем больше людей узнают правду об этой войне, тем больше жизней мы сбережем.

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