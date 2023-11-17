Адам Кадыров получил очередные награды. У него их уже девять

15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Это восьмая и девятая награды Адама Кадырова за полтора месяца.

Обе медали младший Кадыров получил в один день во время торжественного мероприятия на территории "Российского университета спецназа" в Гудермесе, где проходят подготовку так называемые добровольцы на войну против Украины. Какой именно вклад внес подросток "в развитие университета", не уточняется.

"Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая Доблесть России", почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Лёвина", - написал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

Череда награждений 15-летнего Адама Кадырова началась после избиения на камеру арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Часть российского общества тогда потребовала привлечь подростка к ответственности, но полиция отказалась заводить дело, так как у Адама ещё не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. Некоторые из перечисленных ниже наград, он так же не мог получить в силу возраста.

За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации"), религиозный орден "За заслуги перед Уммой" и орден "За служение религии Ислам" I степени.