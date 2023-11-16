"Мемориал" признал политзаключённым Никиту Журавеля

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключённым 19-летнего Никиту Журавеля, который находится в СИЗО на территории Чечни по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана.

Мотивируя это решение правозащитники отметили, что действия Журавеля "должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы, то есть как административное правонарушение". Также в "Мемориале" считают неправомерными дополнительную квалификацию дела по статье о хулиганстве, перевод обвиняемого в Чечню, допуск в СИЗО к Журавелю посторонних лиц и его избиение. Правозащитники называют это "вопиющими нарушениями", которые "должны быть расследованы".

Отдельно в "Мемориале" подчеркнули, что "публичное сожжение Корана безусловно имеет провокационный характер и заслуживает осуждения, но есть все основания сомневаться, что Коран сжёг именно Журавель, так как на видео нет указаний авторства. Утверждение, что он сжёг Коран по указанию украинских спецслужб и одновременно осуществлял наблюдение за военными объектами, кажется сомнительным".