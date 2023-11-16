"Мемориал" признал политзаключённым Никиту Журавеля

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключённым 19-летнего Никиту Журавеля, который находится в СИЗО на территории Чечни по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана.
Мотивируя это решение правозащитники отметили, что действия Журавеля "должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы, то есть как административное правонарушение". Также в "Мемориале" считают неправомерными дополнительную квалификацию дела по статье о хулиганстве, перевод обвиняемого в Чечню, допуск в СИЗО к Журавелю посторонних лиц и его избиение. Правозащитники называют это "вопиющими нарушениями", которые "должны быть расследованы".
Отдельно в "Мемориале" подчеркнули, что "публичное сожжение Корана безусловно имеет провокационный характер и заслуживает осуждения, но есть все основания сомневаться, что Коран сжёг именно Журавель, так как на видео нет указаний авторства. Утверждение, что он сжёг Коран по указанию украинских спецслужб и одновременно осуществлял наблюдение за военными объектами, кажется сомнительным".
- 19 мая в телеграм-канале "Утро Дагестан" появилось видео с горящим Кораном на фоне мечети, вызвавшее возмущение мусульман. На следующий день в Волгограде был задержан студент местного педагогического университета Никита Журавель. В сети появилось видео, на котором он, лёжа на полу в наручниках, говорит, что сжёг Коран по заданию из Украины, за что ему пообещали 10 тысяч рублей. Против студента возбудили уголовное дело, которое глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в Чечню, поскольку, по его словам, "многие жители региона считают себя потерпевшими".
- В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля в здании СИЗО города Грозный. Видео вызвало общественный резонанс, однако правоохранительные органы никак не отреагировали на ситуацию, даже не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе попросил не задавать ему вопросов, которые касаются инцидента. После этого руководство Чечни неоднократно и публично одобряло действия Адама Кадырова. Рамзан Кадыров присвоил сыну высшую награду Чечни - звание Героя республики. Позже Кадыров-младший получил множество наград от руководителей российских регионов.
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