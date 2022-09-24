1ADAT: В Чечне похищают мужчин, подавших заявление на загранпаспорт

В Чечне массово похищают мужчин, которые подали заявление на получение загранпаспорта после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале движения "Адат".

По их данным, одного из похищенных зовут Абу Магамадов – его незаконно удерживают на территории грозненского УМВД. Как сообщает движение, после подачи заявление на получение загранпаспорта Магамадову позвонили и пригласили прийти в место получения паспорта для уточнения данных.

"Кадыровцы заявляют, что Абу будет мобилизован для участия в "спецоперации" в Украине. Обращаем внимание, что у него военный билет с категорией "В", и он никогда не служил и не оканчивал вуз с военной кафедрой", – говорится в телеграм-канале 1ADAT.

Правозащитники из движения "Адат" пишут, что получили уже много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их в Украину.

Ранее в телеграм-канале сообщалось, что после объявления в России частичной мобилизации в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Утверждается, что сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе Кадырова не выдавать загранпаспорта.

21 сентября в Грозном несколько десятков женщин попытались провести митинг протеста против мобилизации. Все они были задержаны. Акция вызвала гневную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого чеченский правозащитник Ибрагим Янгулбаев рассказал изданию The Insider, что сыновей, мужей и других родственников чеченских женщин, задержанных на митинге, заставили поехать на войну "добровольцами".