Идею Кадырова о "самомобилизации" поддержали уже четыре губернатора

Губернатор Магаданской области Сергей Носов стал ещё одним главой региона, поддержавшим идею главы Чечни Рамзана Кадырова о "внутренней самомобилизации".

Носов также предложил создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают. Об этом магаданский губернатор написал в своём телеграм-канале

Это уже четвертый глава региона, который поддержал идею Кадырова о "самомобилизации". Ранее в поддержку этой инициативы высказались российской глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Последний обещал направить от региона в Украину 250 добровольцев.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал идею Кадырова "правильной" и предложил главам муниципальных образований сопровождать своих бойцов, чтобы на месте решать вопросы их снабжения всем необходимым.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок".