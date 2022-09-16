Идею Кадырова о "самомобилизации" поддержали уже четыре губернатора

Губернатор Магаданской области Сергей Носов стал ещё одним главой региона, поддержавшим идею главы Чечни Рамзана Кадырова о "внутренней самомобилизации".
Носов также предложил создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают. Об этом магаданский губернатор написал в своём телеграм-канале
Это уже четвертый глава региона, который поддержал идею Кадырова о "самомобилизации". Ранее в поддержку этой инициативы высказались российской глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Последний обещал направить от региона в Украину 250 добровольцев.
Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал идею Кадырова "правильной" и предложил главам муниципальных образований сопровождать своих бойцов, чтобы на месте решать вопросы их снабжения всем необходимым.
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок".
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- На фоне неудач российской армии на фронте в России вновь заговорили о всеобщей мобилизации.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь, речь идет о Москве. Ранее "Медуза" писала о наборе наёмников в "собянинский полк".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует проводить всеобщую мобилизацию.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.