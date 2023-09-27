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Время Свободы

Адмирал Шрёдингера. Жив ли командующий Черноморским флотом?

Командующий Черноморским флотом РФ, адмирал Виктор Соколов

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 сентября

Что не так с новым видео, на котором показан командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов?

ВСУ взяли под частичный огневой контроль трассу Бахмут-Горловка – одну из основных артерий снабжения армии РФ;

Экономист Игорь Липсиц – о том, откуда российские власти возьмут заложенные в бюджете 11 триллионов рублей на войну;

Корреспондент Радио Свобода в Армении – о ситуации с беженцами из Нагорного Карабаха и об аресте миллиардера Рубена Варданяна;

Антрополог Василина Орлова – о том, как распознать в себе признаки имперского сознания и избавиться от них.

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