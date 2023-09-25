"Как во время Японской войны". Соцсети об ударе по штабу ЧФ России

Утром 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе. По неофициальным данным удар был нанесён британскими ракетами Storm Shadow.

Минобороны России сначала сообщило о том, что в результате удара погиб один человек, но потом начало писать, что человек не погиб, а пропал без вести. Украинцы отнеслись к этому сообщению с юмором.

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов говорит, что удар был намеренно нанесён, когда в здании проходило совещание командования флота. Операция называлась "Крабовая ловушка".

По словам Буданова в результате удара погибло не менее девяти участников совещания, ещё 16 получили ранения —и это только командование. Всего погибших и раненых российских военных по сообщениям украинских СМИ десятки.

Максим Мирович

Судя по всему, командовать морским отступлением из Крыма будет некому.

Украинские телеграмм-каналы писали, что среди погибших был командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, но его смерть Буданов не подтвердил.

Денис Казанский

Прошли те времена, когда можно было бить ракетами по гражданским объектам в Украине и не опасаться ответных прилетов ракет. Теперь так уже больше не получится.

Александр Морозов

Украинцы разнесли штаб Черноморского флота в Севастополе. Это очень звонкое событие и это очень расчетливый шаг. Официальные медиа Кремля это сообщение либо замалчивают, либо как-то маскируют, а при этом до населения доходит, что горит не просто нефтебаза, а самая сакральная точка патриотической мифологии в "городе русской славы". Z-деятели и их аудитория после разгрома Пригожина и мрачных описаний состояния российской обороны на юге Украины - и так находится в сильно дезориентированном и подавленном состоянии, там царит пораженческое нытье. Так сказать "атмофера 1916 года среди монархистов", т.е. "везде предательство", "царь ничего не понимает", "при дворе распутин, генштаб ничего не решает" и т.д. И вот прямо в эпицентр этого нытья украинцы бросили ракету, которая точно попала. Когда спрашивают, влияет ли это как-то на российское население, то ответ такой: влияет, конечно, но не в том смысле, что население "осознает" (что-то там, например, свою "ответственность" за эту войну или какие-то другие фантомы), - а в том же смысле влияет, как и в 1915 году влияло отступление из Галиции - т.е. "что-то там у нас не так, что-то у нас горит, это почему же? куда же смотрит начальство? а почему начальство ничего не может". И само "начальство" разного уровня смотрит на то, как горит штаб Черноморского флота и думает: "и что же дальше?"...

Николай Митрохин считает, что после уничтожения в Крыму системы ПВО России придётся увести оттуда Черноморский флот.

Надо сказать, в Севастополе сегодня было красиво. Особенно на видео, когда вторая ракета заходит на уже клубящееся здание.

(Можно ещё таких роликов?)

А если серьезно - не зря (как тут я и писал) - ВСУ пробили дыру в крымском щите начав с уничтожения С-400 на мысе Тарханкут, и продолжили под Евпаторией. Похоже российская система ПВО/ПРО в западной части Крыма в значительной мере утратила и "глаза" позволяющие видеть украинские атаки загодя, и боеспособность. И не успевает восстанавливаться под градом практически ежедневных украинских атак. Если полтора года Севастополь с воздуха более менее надежно "прикрывали" (хотя и пропустили несколько маломощных беспилотников), то тут за три недели по нему удачно ударили уже несколько раз и с тяжкими последствиями. Были сообщения (буквально вчера), что ЧФ РФ начал вывод кораблей из Севастополя куда то на восток. Не знаю, подтвердится ли информация, но это самое разумное решение в сложившейся ситуации.

Ян Матвеев

Российский флот не выглядел таким беспомощным со времен Русско-Японской войны. А ведь тогда одной из важнейших причин неудачи тоже была недооценка противника. ЧФ последовательно уничтожается — корабли, подводные лодки, ПВО, радары, системы связи, теперь вот штаб. На время поможет только полное перебазирование в Новороссийск.

Дмитрий Чернышев уже советует ЗСУ бить по Новороссийску даже не дожидаясь перевода туда военных кораблей.

Танкеры, а не танки

Из нашей любимой рубрики "Если бы я был Наполеоном"

1. Я бил бы не по Севастополю, а по Новороссийску. Как известно, для войны прежде всего нужны три вещи: "Деньги, деньги и деньги". Удар по карману для России болезненнее всего. Надо остановить экспорт нефти российскими танкерами

2. Я бы перебросил десяток надводных дронов-камикадзе в Балтийское море и нанес бы удар по танкерам в Приморске и Усть-Луге, парализовав морской экспорт нефти из России. Это потеря десятков миллиардов долларов. Нет поступления валюты — нет серого импорта.

3. Я бы старался как можно быстрее перенести войну на территорию России и не прорывал бы линию Суровикина, а нанес бы удар танковыми колоннами через север по российской территории — через Белгород и далее на восток через Россошь, угрожая выходом к Ростову-на-Дону. Там нет никаких войск, никаких минных полей и никаких укреплений. Такой глубокий рейд заставил бы российское командование спешно бросать все и как можно быстрее оттягиваться назад в Россию.

Как нарочно, фактически сразу после удара, США объявили, что дадут Украине ракеты ATACMS

Иван Преображенский

Вчера совпало два знаковых события. Украинские ракеты, после разрушения нескольких объектов российской ПВО в оккупированном Крыму, долетели впервые до здания штаба Черноморского российского флота в Севастополе. И в тот же день NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, сообщили, что президент США Джо Байден уведомил о решении передать Украине ракеты ATACMS украинского коллегу Владимира Зеленского во время встречи в США.



Издание отмечает, что Байден сообщил о том, что Украине будет доставлено «малое количество ракет». Представители американского министерства обороны подчеркнули, что у США нет большого запаса систем залпового огня ATACMS. Кроме того, они заявили, что не все поддержали идею поставок ракет ATACMS из-за опасений, что это приведет к расширению конфликта России и Украины.



В Конгрессе в разговоре с NBC указали, что дискуссии о типе и количестве техники, которая будет поставлена на Украину, по-прежнему ведутся. Издание отметило, что дата передачи ракет и официальное заявление об их поставках будет отдельно заявлено в официальном сообщении Белого дома.



Ну а пока вместе эти две новости звучат как приговор российской армии в Крыму. Если оккупационные войска не смогут укрепить резко ПВО на полуострове, то они превращаются в желанные мишени для украинской армии, усиленной даже и небольшим количеством ATACMS.

Анатолий Несмиян

Байден сообщил Зеленскому о передаче небольшой партии ракет ATACMS. Конкретное количество не называется, но уточняется именно что «небольшое».



В качестве «чудо-оружия» эти ракеты, конечно, воспринимать не стоит, и вообще, как таковое любое «чудо-оружие» - это миф. Однако пока всё идёт во вполне определенном направлении управляемой эскалации. Сегодняшний удар по штабу Черноморского флота показывает, что целями будут становиться важные военные объекты управления и крупные инфраструктурные объекты.



ВСУ, в отличие от стран НАТО, не смогут позволить себе массированные пуски ракет, и им придется на ходу создавать тактику комбинированных ударов для преодоления ПВО. Определенные черты такой тактики уже были опробованы, когда под прикрытием роя беспилотников прилетали и несколько ракет по важным целям.

Это особенно возмутило Z-патриотов.

Люсинэ Аветян

После вчерашнего обстрела севастопольской штаб-квартиры Черноморского ВФ и на фоне новости о том, что американцы решили таки дать хохлам АТАКМС, да еще с кассетными боеголовками, которые, догадайтесь с одного раза, полетят куда? правильно, в Крым, у меня в голове непрерывно крутится нет, не совет, а вопрос...Вопрос - как долго еще будут сохраняться пути доставки вооружения, да и мосты через Днепр?



Как долго начальство будет исходить из того, что на Украине проживает дружественное нам население, которое просто боится открыть рот и запротестовать (все девять лет боится), и посему гражданскую инфраструктуру по мере возможностей надо сохранять...чтобы люди не очень сильно страдали...



Разнести к хренам собачьим точки входа на Украину с Запада, уничтожить все тоннели и мосты через Днепр, сделать доставку западного вооружения сушей невозможной (опять же по мере возможностей, пардон за тавтологию) и не беспокоиться о том, что кассетные боеприпасы посыпятся очень скоро на головы крымчан и жителей Белгородской и Брянской областей...



И нет, это не совет...Это вопрос - зачем? Зачем сохранять логистическую инфраструктуру и подвергать опасности жизни гражданских лиц? Ибо это будут именно гражданские, на чьи головы будут падать боевые элементы кассетных беоприпасов...



Крамолу напишу, но мне жизни граждан России куда важнее и стократно ценнее, чем будущее отношение украинцев к России. Они Россию и так ненавидят, одним градусом ненависти больше, одним меньше - в большой щкале действительно важных и значимых вещей это роли не играет...Мне так кажется...И нет, это не совет, это просто логический вопрос - для кого Россия сохраняет логистическую хохляцкую инфраструктуру?

Z-патриоты вспоминают недавние угрозы Шойгу

Максим Шевченко

А что такое вообще эти пресловутые «центры принятия решений», о которых постоянно лапшу на уши вешают?

Многие важные решения принимались и принимаются в VIP-саунах.

Или в ресторанах.

Или во время прогулок по парку.

Или в туалете (ну , признайтесь, не скромничайте), когда у человека есть уникальная возможность остаться наедине с собой, сосредоточиться и расслабиться.

Может по саунам, ресторанам, паркам и туалетам грохнуть?

Чтобы уж наверняка?

Вряд ли враги сидят в отмеченных Гуглом правительственных зданиях, в конференц-залах, и ждут, тоскливо глядя в окна, когда по ним ударят оружием возмездия.

Алекс Паркер

Кстати, по поводу обстрелов штабов и так далее. Всем известно, что Пыпа не пользуется компьютером. Человек не в состоянии овладеть настолько сложным прибором в пожилом возрасте. Ему это простительно. Следовательно интернетом он тоже не пользуется и как-то по этому поводу даже высказался, что там сплошная дезинформация. К чему я веду? Ну вот не положили ему в папочку информацию про обстрел штаба, а значит для него этой атаки и не было. Вон даже сегодня Подоляка днем благодарил ПВО за отличную работу в Крыму, а потом написал про прилет одной ракеты. Уверен, что до Пыпы информация доходит с огромным лагом и в крайне искаженном состоянии. Собственно на основе всего этого он ранее и спланировал и санкционировал СВО. Поэтому это для кого то атака по штабу Черноморского флота - событие. А в мире Пыпы этого вообще не существует. Тувинец заботливо в папочку ничего не положил, а по линии разведки написали короткий рапорт в стиле Подоляки и были таковы.

Игорь Димитриев

Реакции патриотической общественности простые как у инфузории-туфельки. Сейчас будут требовать нанести по украинским штабам удары калибрами/сарматами/ядеркой. Например, по штабу ВМС Украины. Стоп! Уже наносили. Тогда по ГУР! Наносили. Тогда по совещаниям западных специалистов. Ну, судя по отчётам, наносили. По самолетам-носителям? Вариант. Но их, говорят, уже все уничтожили. А так волшебных решений нет. Война такая штука, что и ты ракеты отправляешь и тебе прилетает. А если в ответ не прилетает, то это не война, а специальная военная операция.

И действительно, "патриотические" блогеры требуют от власти решительных действий.

Сергей Мардан

Удар по штабу ЧФ в Севастополе - это сокрушительный удар по всей российской элите, которая всерьез настроилась на заморозку конфликта осенью 2023 года.



Они по-прежнему не хотят воевать. Они согласны на любые, самые позорные условия перемирия. Они по-прежнему считают 24.02.2022 катастрофической ошибкой Путина и намерены сделать все, чтобы убедить его в этом. Идеальным способом им представляется "ограниченное" военное поражение России. Нужно просто доказать, что победить мы не можем.



Наши враги нас никогда не подведут. Они заставят нас воевать хотя бы потому, что они не согласны на "ограниченное" поражение. Они намерены разгромить российскую армию и поставить на колени российскую власть.



А русский народ нужно просто еще раз довести до коллективной депрессии, как это уже было в 1996 после Хасавьюрта.



Дело совершенно не в том, что там обещали всякие начальники и где они рисовали красные линии. Речь идет о том, что в обороне война не выигрывается.



И еще одно. Ракетные удары по Крыму - это еще и демонстративное уничтожение нашего любимого мифа "вернули Крым без единого выстрела в 2014 году".



Не надо себя обманывать. И в 2014 не стоило, и сейчас. Войны не останавливаются на пол-пути. Войны ведут до победы, пока очередной Гитлер или Порошенко не пустит себе пулю в лоб.

Илья Крамник

1. Пока разведывательная авиация НАТО не начнёт нести боевые потери в зоне конфликта - чудеса высокой точности и скоординированности атак противника на южном фронте будут продолжаться.



2. В пору корейской войны и 10 лет после нее, а у нас сейчас по уровню бардака и общего невменоза в отношениях Москвы и Вашингтона в целом именно этот, докарибский период, большие самолёты, забредшие не туда, валили только в путь.

Алексей Живов

На атаку Севастополя можно смотреть по-разному.



С одной стороны, удар британскими ракетами по сердцу города-героя, это оскорбление и вызов. Не столько со стороны Украины, сколько со стороны НАТО.



Постоянные атаки города и флота ставят под вопрос саму возможность обеспечения безопасности Севастополя. Втягивают регион а в орбиту войны.



С другой стороны, такое вероломное поведение Украины и союзников вынуждает Кремль вновь начать работу над собой, которую они свернули после успехов под командованием Суровикина.



Придется все же переосмыслить торговые отношения с противником. Придется провести внутреннюю мобилизацию аппарата, сократить время военной и политической реакции на вызовы.



Москва в этом смысле похожа на постоянно засыпающего медведя, который норовит прикорнуть в берлоге всякий раз, когда ему перестают причинять сильную боль.



Применение западных ракет по территории Крыма и Севастополя - это новый рубеж войны, переход далеко за красные линии. Сам собой поднимается вопрос: если их крылатые ракеты так часто достигают цели, что будет, если они будут с тактическими ядерными зарядами?



Удары по Севастополю, это сигнал к немедленной мобилизации всего общества, всей страны и всей бюрократии. Времени врать, зарабатывать на войне и перебирать бумажки больше не осталось. Ставки выросли.

Ставшая участницей шоу Владимира Соловьёва одесситка Юлия Витязева хочет в ответ на удар по Севостополю полностью уничтожить Одессу и, чтобы не мелочиться, всю Украину.

Сейчас визгу будет, но скажу, как есть.



Спустя все эти без малого десять лет я пришла к мысли, что мне уже и Одессы не надо при условии, что оттуда будут регулярно бить по Крыму.



Можете начинать возмущаться, но если завтра утром я прочту, что в результате определенных действий от Украины остался один котлован - во мне ничего не шевельнется. И реакцией будет только вздох облегчения.

Самые буйные, как всегда в таких ситуациях, просят начальство развязать ядерную войну.

Анатолий Чуб

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Вчера, 22 сентября. РосСМИ сообщили вначале о гибели одного военнослужащего. А потом, я так думаю, получили новую инструкцию сверху, что и этого нельзя писать. Появилось новое сообщение, что он пропал без вести.

И лишь сегодня оттуда начали поступать новые сообщение. От военкоров. Один из них, Роман Сапоньков, все же проговорился. Он написал: "...во-вторых — ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе".

Да, шила в мешке не утаишь. И, что меня больше всего поражает - это риторика новой волны злобы и ненависти; новые призывы сравнять Киев с землей, уничтожать украинцев и дальше. Пришли на нашу землю, творят страшное зло, еще и недовольны, что получают в ответ. Что ж, просто доказательство, что человеческого у них остается все меньше и меньше.

Писание говорит так: "Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселие беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, на веки пропадает он; видевшие его скажут: "Где он?" Как сон улетит, и не найдут его; и как ночное видение, исчезет" (Иов. 20:4-8).

Ни одна империя, построенная на крови, не устоит долго. Исчезает, как дуновение, слава и величие навуходоносоров, наполеонов, гитлеров. То же самое будет и с кровожадным путиным с его приспешниками.

Пока Россия отвечает на удар по штабу флома патриотическими песнями.

Сергей Наумович

Россияне массово выкладывают видео якобы жителей Севастополя, как они поют гимн РФ. Зачем? Ну привезли вы в Крым сотни тысяч своих оккупантов и что? Мы это знаем. Когда они с вещами на лодочках поплывут из Крыма к себе домой, то тоже будут под нос себе что-то напевать… В чём прикол?

Но есть у "патриотов" и хорошие новости: во время удара уцелела икона канонизированного в 2001 адмирала Ушакова.

Александр Фридман

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев расставляет приоритеты. Во время атаки на штаб Черноморского флота, по его словам, произошло «настоящее чудо»: не пострадала деревянная икона причисленного к лику святых флотоводца Федора Ушакова.



А что же офицеры, находившиеся в генштабе на момент удара? Столь «малозначительную» тему Развожаев обходит стороной. Но в этом случае, кажется, чуда не призошло.

Антон Шеховцов

А российские офицеры чудом не уцелели. Мне нравится такой обмен чудами. Завезите им еще икон Ушакова. Он, наверное, любил когда штормит.

Андрей Мальгин

Лучше бы губернатор сообщил, что там с командующим флотом адмиралом Соколовым. Уцелел? Или тронут огнем? Мы все волнуемся.

В воскресенье в Севастополе снова горело.

Вера Афанасьева

Почему удары по штабу Черноморского флота РФ и боевым кораблям так важны для деокупации Крыма?



Главной причиной почему Россия оккупировала полуостров в 2014 году, является наличие на полуострове базы ВМФ.



Крым - это флот. И безопастность флота РФ в Черном море напрямую зависела от контроля за этим комплексом баз.



Ради этой цели Путин готов был начать войну, убить сотни тысяч человек и сломать миллионы судеб. И Крым важен для России ТОЛЬКО пока эта единственная его функция работает.



Но что если наличие флота в этом районе будет больше вредить, чем приносить пользы?



Последние месяцы доказывают, что корабли, штабы, ПВО на полуострове УЯЗВИМЫ. Причем это не единичный случай, как например атака на аэродром в Новофедоровке летом 2022 года. Это целенаправленное уничтожение всего, что связано КОНКРЕТНО С ФЛОТОМ.



Если Россия выгонит свои корабли с полуострова, то фактический контроль над ним потеряет всякий смысл.



Чисто экономически полуостров без устойчивой связи с материком и без постоянного обеспечения водой - это бездна для ресурсов и осознать рациональность траты миллиардов на поддержания жизнедеятельности его как инструмента пропаганды - глупая затея.



Если к этому не придет Путин, то к этому придет его преемник.



Удары по оккупантам в Крыму стоят сотни тысяч долларов, а ущерба приносят на сотни миллионов. Вспомним комплексы С400, подводную лодку, БДК… а ведь это только ЗА МЕСЯЦ.



Поэтому удары будут продолжаться.

Андрей Никулин

Параллельно Киев активизирует движение судов в коридоре к одесским портам. Уже вне всех соглашений.

Остается большой вопрос - кто сейчас контролирует западную часть Черного моря.

Пару лет назад сама постановка вопроса вызвала бы хохот у пропагандистов и имперцев, сейчас уже не смешно.