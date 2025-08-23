Следствие в Германии считает задержанного в Италии гражданина Украины Сергея К. координатором диверсии на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. С ордером на арест ознакомились журналисты немецких изданий.

По версии следствия, украинец руководил группой из шести-семи человек — шкипера, нескольких водолазов и специалиста по взрывчатке. На яхте "Андромеда" они подошли к газопроводам у острова Борнхольм, где на глубине 70–80 метров установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое. В бомбах замедленного действия использовалась смесь гексогена и октогена.

После диверсии Сергей К., как полагают следователи, сошел с яхты в порту Вик на острове Рюген, откуда отправился на родину. Остальные участники операции вернули арендованную "Андромеду" в Хоэ-Дюне под Ростоком.

Задержанный в суде вину не признал.

Германия не разглашает полное имя задержанного. Пресса называет его Сергей Кузнецов.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Кузнецов — капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он служил в некоем элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы военной операции России, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.

Утверждается, что для проведения диверсии на "Северных потоках" его наняли в мае 2022 года,. Он стал руководителем группы из двух военнослужащих и четырех гражданских водолазов, которая осуществляла диверсию. Сами взрывы произошли в сентябре того же года.

Следственная группа ФРГ установила личности еще нескольких подозреваемых — среди них действующие и бывшие украинские военные.

Ранее в розыск был объявлен украинец Владимир Ж. (вероятно Владимир Журавлёв), но он успел бежать из Польши.

Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" из России в Германию произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Газопроводы в то время не работали, "Северный поток-2" не был введены в эксплуатацию до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, а "Северный поток-1" временно приостановил прокачку газа.

Германская прокуратура, которая ведёт расследование по делу о диверсии, не выдвигала официальных версий того, кто стоял за подрывами. Многочисленные западные СМИ писали о том, что их организовали люди, связанные с украинскими спецслужбами. По данным СМИ, в частности The Wall Street Journal, в мае 2022 года операцию по подрыву газопроводов инициировала группа украинских военных. Изначально план, как утверждается, был одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским, но под давлением ЦРУ он распорядился прекратить подготовку. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал это указание. Киев обвинения в организации диверсий отвергает.

Немецкие СМИ также сообщили, что прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлёва, проживающего в Польше и работающего инструктором по дайвингу. Польские власти не отреагировали на запрос, и Журавлёв, как утверждается, смог выехать на территорию Украины.

По информации The Washington Post, координацией диверсии на "Северных потоках" мог заниматься полковник украинской армии Роман Червинский. Человек по имени Сергей К. в публикациях СМИ о подрывах "Северных потоков" не упоминался.

В Генпрокуратуре Германии в ноябре прошлого года заявляли, что установили личности двоих подозреваемых. В ведомстве тогда отказались раскрывать их имена, сославшись на необходимость соблюдения тайны следствия. В прокуратуре подчеркнули, что это была серьезная атака на энергетическую инфраструктуру Германии – вне зависимости от политических мотивов тех, кто осуществил подрыв.

Неработающие газопроводы "Северный поток" попали в нынешнем году под санкции ЕС, поскольку страны Евросоюза сочли их потенциальным орудием давления Москвы на Европу.





