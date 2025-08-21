В Италии задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

В Италии был задержан гражданин Украины, подозреваемый в Германии в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом в четверг сообщила Федеральная прокуратура Германии (сообщение есть в распоряжении Радио Свобода).

Как заявляет ведомство, гражданин Украины по имени Сергей К. был задержан в провинции Римини итальянскими карабинерами в сотрудничестве с Интерполом на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьёй Федерального суда в Германии 18 августа 2025 года.

Обвиняемый подозревается в соучастии в организации взрыва, саботаже и разрушении зданий.

Как утверждается в ордере на арест, подозреваемый входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции. Он и его сообщники, как утверждается, использовали парусную яхту, арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам. Взрывное устройство сработало 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода получили серьёзные повреждения - разрушены три нитки из четырёх.

В Германии ожидают экстрадиции подозреваемого из Италии. Другие подробности в сообщении не приводятся.

О задержании гражданина Украины в Италии сообщил также журнал Spiegel. Речь идёт о первом задержании по этому делу.

Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" из России в Германию произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Газопроводы в то время не работали, "Северный поток-2" не был введены в эксплуатацию до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, а "Северный поток-1" временно приостановил прокачку газа.

Германская прокуратура, которая ведёт расследование по делу о диверсии, не выдвигала официальных версий того, кто стоял за подрывами. Многочисленные западные СМИ писали о том, что их организовали люди, связанные с украинскими спецслужбами. По данным СМИ, в частности The Wall Street Journal, в мае 2022 года операцию по подрыву газопроводов инициировала группа украинских военных. Изначально план, как утверждается, был одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским, но под давлением ЦРУ он распорядился прекратить подготовку. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал это указание. Киев обвинения в организации диверсий отвергает.

Немецкие СМИ также сообщили, что прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлёва, проживающего в Польше и работающего инструктором по дайвингу. Польские власти не отреагировали на запрос, и Журавлёв, как утверждается, смог выехать на территорию Украины.

По информации The Washington Post, координацией диверсии на "Северных потоках" мог заниматься полковник украинской армии Роман Червинский. Человек по имени Сергей К. в публикациях СМИ о подрывах "Северных потоков" не упоминался.

В Генпрокуратуре Германии в ноябре прошлого года заявляли, что установили личности двоих подозреваемых. В ведомстве тогда отказались раскрывать их имена, сославшись на необходимость соблюдения тайны следствия. В прокуратуре подчеркнули, что это была серьезная атака на энергетическую инфраструктуру Германии – вне зависимости от политических мотивов тех, кто осуществил подрыв.

Неработающие газопроводы "Северный поток" попали в нынешнем году под санкции ЕС, поскольку страны Евросоюза сочли их потенциальным орудием давления Москвы на Европу.

