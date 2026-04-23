Адвокат Навального Игорь Сергунин вышел на свободу

Адвокат политика Алексея Навального Игорь Сергунин освободился из СИЗО-1 Владимирской области, сообщил правозащитный проект "Первый отдел". Юрист находился под стражей с 13 октября 2023 года.

В январе 2025 года Сергунин был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по делу об участии в "экстремистском сообществе" – поводом стала передача переписки Навального из колоний на свободу.

По этому же делу были осуждены еще два адвоката политика: Вадим Кобзев и Алексей Липцер. Их приговорили к 5,5 и 5 годам лишения свободы соответственно.