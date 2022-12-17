Адвоката Беньяша отстранили от дела из-за гостайны – он её уже узнал

Адвоката Михаила Беньяша отстранили от защиты троих сотрудников Росгвардии, уволенных за отказ ехать на войну в Украине. Поводом стал его статус "иностранного агента", который не позволяет работать с гостайной. Адвокат узнал её ещё весной. Об этом рассказал сам Беньяш.

Судебный процесс начался в марте 2022 года. В Росгвардии сразу заявили, что в деле содержится гостайна. Беньяш как адвокат истцов ознакомился со всеми материалами дела. В августе в иске им отказали, на что была подана апелляция.

В конце октября Беньяша признали иноагентом, а в декабре в связи с этим суд отстранил его от участия в процессе, мотивируя это тем, что в деле содержится государственная тайна.

"Как сделать так, чтобы я её забыл, раз не имею права знать, но уже знаю, лично мне непонятно", – прокомментировал ситуацию Беньяш.

Накануне Минюст потребовал лишить Беньяша статуса адвоката из-за постов в его телеграм-канале с "негативными высказываниями" в адрес Минюста и российской судебной системы.