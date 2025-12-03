Адвоката Михаила Беньяша лишили литовского ВНЖ из-за встречи с сыном

Адвоката Михаила Беньяша лишили вида на жительство в Литве из-за двух поездок в Беларусь для встречи с маленьким сыном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале и опубликовал решение местных властей.

В августе Беньяш дважды приезжал в Минск, чтобы встретить в аэропорту своего семилетнего сына и проводить его назад к матери, которая живет в России.

Как пишет правозащитный проект "Слово защите", Беньяша лишили ВНЖ еще в конце сентября. Беньяш оспорил решение департамента в суде, итоговое заседание состоялось 2 декабря.

В суде Беньяш сказал, что не мог встретить сына в каком-либо другом месте, кроме Минска, поскольку маршрут ребенка определяла мать. Решение по этому делу должно быть оглашено в январе 2026 года.

Весной власти Литвы приняли закон, запрещающий россиянам с ВНЖ поездки в Россию и Беларусь чаще одного раза в три месяца. Законом предусмотрены исключения, в частности, если поездка была осуществлена по объективным причинам, не зависящим от гражданина России. Телеграм-канал "Слово защите" отмечает, что закон не уточняет, какие конкретно причины могут быть объективными, оставив их определение на усмотрение правоприменителя. В департаменте миграции Литвы решили, что причины, указанные Беньшем, не могут считаться объективными.

