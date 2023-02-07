Адвоката Михаила Беньяша оштрафовали за "дискредитацию" армии

В Краснодаре Первомайский районный суд оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей - за упоминание слова "война" в телеграм-канале. Суд признал его виновным по административной статье о дискредитации российской армии.

Протокол на адвоката составили 15 ноября. Полицейские нашли около 30 упоминаний слова "война" в девяти публикациях Беньяша, сделанных после 24 февраля. Среди них, в том числе, такие формулировки: "К войне спокойно относиться нельзя" и "Слово "война" под абсолютным запретом".

Михаил Беньяш назвал обвинения "бредом", отметив, что фраза "Нет войне" - традиционный лозунг пацифистов, требование мира, прекращение убийств людей, приводит слова адвоката "Медиазона".

В телеграм-канале Михаил Беньяш написал, что не смог присутствовать на слушаниях из-за того, что был вынужден в тот же день, 6 февраля, присутствовать на заседании по возбуждённому против него уголовному делу, в другом суде Краснодара. "Выбор был сделан в пользу уголовного, потому как неявка туда светит изменением меры пресечения, а я не хочу", - пояснил юрист.

В апреле прошлого года на Беньяша уже составляли протокол о дискредитации военных из-за фразы "Нет войне" на Youtube-канале "Протокол". Позже суд прекратил дело, сославшись на отсутствие состава правонарушения. Угловное дело против Михаиля Беньяша возбуждено по статье о применении насилия к сотрудникам силовых структур. Оно связано с протестными акциями на Кубани, участников которых защищал адвокат. Беньяша обвиняют в том, что когда его задерживали перед митингом против пенсионной реформы в сентябре 2018 года, он укусил и ударил двоих оперативников. Юрист говорит, что его тогда самого избили - сначала в машине, а потом в отделе полиции.