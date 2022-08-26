Гильдия российских адвокатов наградила Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые представляли интересы трёх приговоренных в "ДНР" к смертной казни пленных иностранцев, воевавших на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ). Юристам вручили знаки отличия "За вклад в развитие адвокатуры". Об этом сообщает издание "Адвокатская улица".

На сайте гильдии адвокатов говорится, что Вагин и Ершов с 15 апреля находятся в командировке в зоне так называемой "спецоперации". Они якобы каждый день выезжают на следственные действия в зону боевых действий. Президент гильдии заявил, что Вагин и Ершов "с риском для жизни, бескорыстно выполняют свои адвокатские функции".

В начале июня так называемый верховный суд самопровозглашённой "ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Их признали виновными в наёмничестве и попытке вооруженного захвата власти. Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признаёт независимость "ДНР" и, следовательно, правомочность суда самопровозглашённой республики.

Мировое сообщество осудило смертный приговор иностранным бойцам ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: "Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооружённых силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным". Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной.