Адвокаты экс-премьера Пакистана не могут связаться с ним после ареста

Адвокаты бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана заявили 6 августа, что до сих пор не могут связаться с ним после помещения политика под стражу днём ранее по обвинениям в коррупции.

В субботу полиция увезла Хана из его дома в городе Лахор, поместив в тюрьму недалеко от Исламабада. В тот же день суд признал Хана виновным по делу о продаже подарков от иностранных лидеров, полученных в период его пребывания на государственном посту. Политика приговорили к трём годам лишения свободы.

Уголовное преследование означает, что Имран Хан, вероятно, лишится возможности участвовать во всеобщих выборах в стране в ноябре.

Просьбу прокомментировать ситуацию с доступом адвокатов к экс-премьеру министр информации Пакистана адресовал региональным властям, которые на запросы пока не ответили, отмечает Reuters.

Возглавляемая Имраном Ханом партия "Техрик-и-Инсаф" (Движение за справедливость) заявила, что подала апелляции в вышестоящие суды в связи с арестом и вынесенным экс-премьеру приговором.

До сих пор общественная реакция на арест в основном была спокойной - в отличие от массовых протестов и ожесточённых столкновений после непродолжительного ареста Хана в мае. При этом его сторонники в субботу призывали к мирным демонстрациям протеста.

Нынешнее правительство Пакистана отрицает, что уголовное преследование Хана связано с предстоящими выборами.