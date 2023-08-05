Экс-премьер Пакистана Хан получил три года тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трём годам тюрьмы по делу о коррупции. Пакистанская служба Радио Свобода — Радио Машаал сообщает, что экс-премьера уже доставили в тюрьму. Вину он не признал.

По версии следствия, Хан не задекларировал деньги, полученные от продажи подарков от иностранных лидеров. Кроме того,

Обвинительный приговор, по всей вероятности, сделает невозможным участие Хана в общенациональных выборах этой осенью. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Бывший премьер-министр Пакистана, председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан был арестован 9 мая. Генеральный инспектор полиции Акбар Насир сообщил, что Хана арестовали по делу о получении многомиллионных, в долларах, взяток от строительной компании. Сообщается, что бывший глава правительства до этого отказался от добровольной явки, чем и был вызван его арест. 12 мая Хана отпустили под залог.

После ареста Хана в стране начались массовые протесты. Его сторонники штурмовали военные учреждения, подожгли здание государственной телерадиокомпании, разбивали автобусы, разграбили дом высокопоставленного армейского чиновника. Для подавления протестов была привлечена армия, почти две тысячи человек задержали.