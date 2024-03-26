Адвокаты обвиняемых в нападении на "Крокус" получили угрозы

Адвокаты по назначению, защищающие обвиняемых в нападении на "Крокус Сити" 22 марта, столкнулись с угрозами жизни. От них требуют отказаться от участия в процессе. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Как пишет автор материала, бывший член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, защита обвиняемых получает угрозы расправы над собой и членами семьи. Басманный суд арестовал уже восьмерых обвиняемых по делу. Меркачёва не уточнила, о каких адвокатах кого именно из обвиняемых идёт речь.

Ранее источник ТАСС в Басманном суде Москвы заявлял, что ни один из адвокатов не согласился защищать обвиняемых добровольно. Меркачёва отмечает, что адвокаты по назначению заранее не знают, какое дело получат. Уголовно-процессуальный кодекс запрещает защитникам отказываться от принятого дела.

Басманный суд начал арестовывать обвиняемых по делу о нападении на "Крокус" в ночь с воскресенья на понедельник. Первые четверо обвиняемых поступили в суд со следами избиений и пыток. Двое, как утверждается, признали вину.

Всем обвиняемым по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" грозит пожизненный срок. Дело расследуется по статье о террористическом акте. По последним официальным данным, в результате атаки погибли 139 человек и 182 получили ранения.