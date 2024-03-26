Загадочный "Абдуллох". Кем оказался возможный организатор атаки на "Крокус"

Один из арестованных по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", Шамсидин Фаридуни, вел соцсети под именем "Абдуллох" (в переводе с арабского – "слуга Бога"), выяснили Радио Свобода и расследовательский проект "Система". Мы также убедились, что у Фаридуни был аккаунт в телеграме, куда он последний раз заходил 18 февраля, – именно через этот мессенджер с ним связался "помощник проповедника", предложивший совершить теракт за 500 тысяч рублей, как рассказывал подозреваемый на допросе.

25 марта российские телеграм-каналы опубликовали фотографии, сделанные Фаридуни в Стамбуле и опубликованные им 23 февраля в инстаграме. Шесть из восьми снимков сделаны в стамбульской мечети Фатих в одноименном районе города, который считается самым консервативным мусульманским районом Стамбула.

Сам Фаридуни рассказывал на допросе, что прилетел из Турции в Россию 4 марта. Источник в турецких силах безопасности говорил агентству Reuters, что Фаридуни и еще один из обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл" покинули Стамбул 2 марта, а целью их поездки был "виза-ран" – продление безвизового пребывания в РФ.

В понедельник 25 марта журналист The New York Times Арик Толер написал в социальной сети X, что инстаграм Шамсидин Фаридуни вел под фамилией "Заргаров" – как ранее выяснила Таджикская служба Радио Свобода (Радио Озоди), это фамилия его сестры.

Радио Свобода нашло аккаунты Шамсидина Фаридуни еще в двух социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". В "Одноклассниках" Фаридуни значится как "Абдуллох Заргаров". Датой рождения у него в аккаунте указано 17 сентября 1998 года – это соответствует показаниям Фаридуни на допросе. Практически все его друзья в "Одноклассниках" – молодые девушки. Как сообщала Таджикская служба Радио Свобода, в 2020 году Фаридуни вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за сексуальные домогательства.

Среди последних записей в профиле "Абдуллоха" – несколько поздравлений с Рамаданом, которые Фаридуни лайкнул в марте 2022-го. Именно в священный для мусульман месяц Фаридуни с еще тремя террористами атаковали "Крокус Сити Холл". Этот факт впоследствии использовали сторонники "украинского следа" в теракте, утверждая, что мусульмане так поступить не могли (на самом деле теракты исламистов в Рамадан – не редкость).

С помощью даты рождения Радио Свобода и "Система" нашли также аккаунт Фаридуни во "ВКонтакте". Там его имя и фамилия указаны как "Абу-Абдуллох Заргар". Аккаунт полностью пуст: из него лишь следует, что Заргар/Фаридуни указал местом жительства Россию, а в соцсеть последний раз заходил вечером 6 января 2024 года.

Аккаунт во "ВКонтакте" позволил нам найти телефонный номер и аккаунт Фаридуни в телеграме – именно в этом мессенджере, по словам задержанного, с ним "около месяца назад" связался "помощник проповедника", предложивший устроить теракт. Последний раз Фаридуни был в телеграме днем 18 февраля.

Имя "Абдуллох", которое Шамсидин Фаридуни указывал в социальных сетях, позволяет предположить, что именно о нем говорил на допросе другой задержанный, Далерджон Мирзоев. Мирзоев рассказывал, что его "приятель Абдулло" купил белый "Рено", на котором нападавшие приехали в "Крокус Сити Холл" и на котором они покинули его, направившись в Брянскую область – где и были задержаны. Ранее издание "Важные истории"предположило, что речь может идти о гражданине РФ и Таджикистана Абдулло Буриеве, и называло его вероятным организатором теракта.

Таким образом, можно проследить следующую хронологию действий Фаридуни перед терактом в концертном зале:

18 февраля Шамсидин Фаридуни последний раз пользуется телеграмом – мессенджером, через который его нашел "помощник проповедника";

Шамсидин Фаридуни последний раз пользуется телеграмом – мессенджером, через который его нашел "помощник проповедника"; 23 февраля Фаридуни публикует фотографии из стамбульской мечети Фатих и из гостиницы в этом городе;

Фаридуни публикует фотографии из стамбульской мечети Фатих и из гостиницы в этом городе; 2 марта (по версии источников Reuters в турецких службах безопасности) или 4 марта (по словам самого обвиняемого) Фаридуни и еще один участник теракта прилетают из Стамбула в российскую столицу;

(по версии источников Reuters в турецких службах безопасности) или 4 марта (по словам самого обвиняемого) Фаридуни и еще один участник теракта прилетают из Стамбула в российскую столицу; 22 марта: теракт в "Крокус Сити Холле", унесший жизни 139 человек.

Таджикская служба Радио Свобода поговорила с родственниками еще одного обвиняемого в стрельбе в "Крокус Сити Холле", Мухаммадсобира Файзова. Они рассказали, что их сын "не был религиозным человеком" и собирался уехать на учебу в Китай.

Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал еще одного, уже восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", гражданина России киргизского происхождения Алишера Касимова. Касимов, как утверждает Следственный комитет РФ, сдал квартиру Шамсидину Фаридуни и другим обвиняемым. Касимов говорит, что не знал о планах своих жильцов устроить теракт. Источники связанного с Кремлем телеграм-канала Brief, напротив, утверждают, что он был в курсе их намерений.

В ночь на понедельник суд арестовал четверых предполагаемых участников нападения на концертный зал, а на следующий день ещё трех задержанных по делу о теракте. Среди них – Диловар Исломов, который, по версии следствия, был последним владельцем белого "Рено". По словам Исломова, он продал автомобиль брату своей жены и был шокирован, увидев машину в хронике с места теракта.

Следствие не сообщало о предполагаемом мотиве преступления. Ранее о причастности к нападению на "Крокус Сити" заявляла международная группировка "Исламское государство", признанная террористической во многих странах. Всего по делу задержаны 11 человек. Восемь из них арестованы до суда, о судьбе еще троих задержанных ничего не известно. Президент России Владимир Путин заявил, что у исполнителей теракта были связи в Украине: по его словам, для их побега было подготовлено "окно" на российско-украинской границе. Доказательств этого Путин не представил. Украинские официальные лица его утверждения отвергают.