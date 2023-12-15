Аэропорт Краснодара принял рейс - перед возможным открытием

Аэропорт Краснодара в пятницу принял гражданский самолёт впервые с начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Самолёт авиакомпании "Азимут" совершил посадку в Краснодаре, выполнив технический рейс в преддверии открытия аэропорта для обслуживания регулярных полётов - сообщает "Интерфакс".

Самолёт Sukhoi Superjet 100 прилетел из Минеральных Вод. Пассажиров на борту не было. Ранее в администрации Краснодарского края заявили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря.

Ожидалось также, что в пятницу аэропорт Краснодара примет ещё один технический рейс - из московского аэропорта Внуково.

Первым о возможном запуске работы аэропорта на Кубани 13 декабря заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, который также упомянул тестовый полет рейса авиакомпании "Азимут". При этом в самом "Азимуте" тогда ответили журналистам, что не располагают информацией о "тестовом рейсе", а в управляющей компании аэропорта никаких подтверждающих документов возможного возврата к работе якобы не было.

Аэропорт в Краснодаре закрыли 24 февраля 2022 года. После начала войны против Украины гражданское авиасообщение на юге России и в аннексированном Крыму было приостановлено, открытыми остались лишь аэропорты в Сочи, Ставрополе, Волгограда и Минеральных водах. Тем не менее, краснодарский аэропорт не закрыли полностью: в ноябре он в частности принял спецрейс премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

По данным телеграм-канала Shot, в ближайшее время в аэропорту откроют международный терминал – первыми станут доступны рейсы в Турцию, Армению и Узбекистан.