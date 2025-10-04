Аэропорт Мюнхена дважды приостанавливал полеты из-за дронов

Аэропорт Мюнхена дважды за сутки приостанавливал полеты из-за обнаружения беспилотников. Утром в субботу аэропорт начал постепенно возобновлять работу, однако в течение дня ожидаются задержки рейсов, пишет агентство Reuters.

Работа аэропорта была приостановлена вечером в пятницу. Сообщается, что 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен и 48 вылетов из города были отменены или отложены.

Вечером в четверг, когда аэропорт приостанавливал работу в первый раз, капитан самолета, направлявшегося из Мюнхена в Лондон, сообщил пассажирам, что взлетно-посадочные полосы были закрыты "из-за обнаружения беспилотников" и что в воздухе находятся полицейские вертолеты.

Источники бельгийского VRT также сообщили, что в ночь на 3 октября неопознанные беспилотники были замечены над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Утверждается, что около 15 дронов впоследствии вторглись в воздушное пространство Германии, что заметила полиция немецкого города Дюрен. Откуда взялись беспилотники, кто ими управлял и куда они исчезли впоследствии, пока неясно.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пообещал разработать законодательство, которое упростит для полиции процедуру направления военным запроса на уничтожение беспилотников.