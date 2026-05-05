Аэропорты Москвы днём 5 мая приостанавливали полёты

Днём 5 мая приостановили полёты все московские аэропорты. Внимание на это обратило РБК после того, как о введении временных ограничений сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево. Ранее сообщалось об ограничениях на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Введён так называемый план "Ковёр" - аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Как правило, такие меры вводят в связи с угрозой атаки беспилотников. Украинские военные в ночь на 5 мая атаковали ряд российских регионов, в том числе Чувашию и Ленинградскую область. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня сообщил, что были сбиты около 10 летевших на Москву беспилотников.

Спустя примерно полтора часа после сообщения о приостановке полётов Росавиация сообщила, что ограничения сняты. Как пишет Baza, около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за ограничений. Большинство рейсов были задержаны, десятки отменены, ещё несколько перенаправлены в другие города.

В ночь на 4 мая впервые за долгое время беспилотник долетел до Москвы и поразил жилую многоэтажку на западе города, пострадавших не было.

В преддверии празднования Дня победы московские и российские власти вводят дополнительные меры безопасности. Жителей российских регионов предупредили о возможном отключении мобильного интернета с 5 по 9 мая.

В Москве пользователи жаловались на перебои в работе мобильного интернета в понедельник и во вторник. При этом днём 5 мая в Минцифры заявили, что "временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены". При этом операторы предупреждают, что перебои могут длиться до 9 мая.

Как пишет Север.Реалии, Сбербанк предупредил жителей десятков российских регионов о возможных сбоях при проведении операций, которые могут быть связаны с отключением мобильного интернета с 5 по 9 мая. Уведомления получили жители порядка 40 регионов: Архангельской, Ленинградской, Новосибирской, Московской, Кировской областей, Башкортостана, а также Иркутской областей, Хабаровского и Забайкальского краёв, находящихся в тысячах километров от Украины.

В сообщениях говорится, что с 5 по 9 мая могут возникнуть перебои в работе банкоматов и приложений, а также при безналичных платежах и получении кодов по смс.

9 мая в российской столице парад в День победы пройдёт в урезанном виде - без военной техники, суворовцев и кадетов. На параде в Петербурге также решили отказаться от военной техники из-за возможных атак дронов ВСУ.

Минобороны России заявило о перемирии на период с 8 по 9 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Он отметил, что для Украины неприемлемо перемирие только для того, чтобы дать России провести парад.

На фоне войны в Украине власти регулярно проводят локальные отключения мобильного интернета якобы для противодействия БПЛА. Параллельно в России блокируют популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram и VPN-сервисы. С блокировкой VPN, вероятно, был связан сбой в работе сервисов Сбера и других банков 3 апреля.