Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая

Министерство обороны России объявило о перемирии в честь празднования Дня победы 8 и 9 мая, пишут российские СМИ. Россия рассчитывает, что Украина последует ее примеру, добавили в ведомстве.

В сообщении Минобороны говорится, что если Киев попытается сорвать празднование дня победы в России, то вооруженные силы нанесут удар по центру Киева.

Украина начнет режим прекращения огня в ночь на 6 мая и будет "действовать зеркально, начиная с указанного момента", объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Киев не получал от Москвы официального обращения по перемирию в честь празднования в России 9 мая.

"Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. <...> Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Настало время российским руководителям предпринять реальные шаги для прекращения их войны, если российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без добровольного согласия Украины", – написал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Ереване, прокомментировал изменение формата парада 9 мая в Москве и допустил, что украинские беспилотники действительно могут "пролететь" во время парада.

В минобороны заявили, что обратили внимание на заявление Зеленского.

29 апреля президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот предложил объявить перемирие в войне с Украиной на период празднования Дня победы. Трамп поддержал это предложение.

Зеленский в ответ на это, как и во время предложенного Россией "пасхального перемирия", предложил вместо однодневного перемирия постоянное.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия к 9 мая является решением Владимира Путина и не нуждается в реакции со стороны Киева.