"Знак качества". Кандидаты, "аффилированные с иноагентами"

Текущая избирательная кампания в России – первая, во время которой кандидатам, "связанным с иностранными агентами", приходится об этом уведомлять – например, писать в бюллетенях. Как именно избиратели отреагируют на этот статус, пока никто не знает. Мы поговорили с Татьяной Румянцевой из Окуловки и Дмитрием Пермяковым из Пскова о том, почему клеймо "аффилированных" не заставило их сняться с выборов и какие именно обязательства появились у кандидатов по воле российских законодателей. Жительница Окуловки Татьяна Румянцева больше 30 лет работает фельдшером скорой помощи. В 2020 году в районной больнице разместили ковидный госпиталь, и заболевших со всей округи возили местные "скорые". Так Татьяна сама оказалась в больнице с цитокиновым штормом. Но выздоровела и продолжила работать. А еще она – депутат городского совета Окуловки. В прошлом году от партии "Яблоко" в совет избралась команда из трех новых окуловских политиков в компании с еще одним, опытным. Формированию фракции из четырех человек не помешала даже агитация, которую вели оппоненты против Татьяны и ее соратников. В Окуловке есть местная ячейка профсоюза "Альянс врачей" – и фельдшер Татьяна ее возглавляет. А так как профсоюз признали в России "иностранным агентом", у Румянцевой появилась новая обязанность – информировать общество о своей аффилированности с "иноагентом". Потому что Татьяна решила баллотироваться в Новгородскую областную думу.

В апреле 2021 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов, аффилированных с "иностранными агентами", на 15% площади агитационных материалов размещать соответствующую пометку. Сноски о статусе кандидата будут также внесены на информационные стенды на избирательных участках и в бюллетени. В России несколько десятков НКО-"иноагентов", не считая их региональных отделений, а также более сорока СМИ-"иноагентов" (включая журналистов, которые носят статус физического лица, выполняющего функции СМИ-"иноагента"). В начале 2021 года в список НКО-"иноагентов" попал и профсоюз "Альянс врачей". А значит, все, кто в нем работал, в случае участия в выборах объявляются аффилированными лицами. "Если идешь против воли власти, значит, ты враг народа" "Получается, вроде как знак качества. Самое главное, смешно, что за границей я не была, у меня нет загранпаспорта. Никогда не общалась с иностранцами – и вдруг я аффилирована с "иностранным агентом". Получается, государство нас этим наградило", – рассуждает Татьяна Румянцева. Она начинала работать в районе еще в 1988 году. "Тогда мы считали, что государство для нас старается и заботится", – вспоминает она. В то время не было высоких технологий, доступных сегодня, но уровень инфраструктуры был другим, говорит Татьяна: "Почти в каждой деревне был фельдшерско-акушерский пункт, были "скорые" и доступ к лабораториям". В конце 2018 года чиновники объявили оптимизацию новгородского здравоохранения, которое и без того находилось не в самом лучшем состоянии. Районные больницы стали сокращать и объединять, станции скорой помощи поделили на несколько крупных диспетчерских пунктов – по несколько районов на каждый. (С 1 августа 2021 года и их соединили в одну структуру с диспетчерами в Великом Новгороде.) Это событие всколыхнуло людей в нескольких районах Новгородской области. В Окуловском районе возмущение медиков и их пациентов оказалось наиболее заметным, и десятки медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи и врачей решили вступить в профсоюз "Альянс врачей". Они провели крупный митинг (более 500 человек – 5% населения города Окуловка) и организовали на станции окуловской скорой помощи итальянскую забастовку. После этого сотрудникам "скорой" подняли зарплаты и обеспечили их недостающими халатами, масками и расходными материалами.

В это движение попала и Татьяна Румянцева. Хотя раньше она не была в политике ни дня, в 2019 году стала председателем местной ячейки независимого профсоюза, а в 2020 году избралась в совет депутатов города Окуловки. "Я в политике особо не смыслю. Я живу по понятиям "хорошо" и "плохо", "законно" и "незаконно". Если закрывают больницу – это плохо. Люди не смогут получать медицинскую помощь, так быть не должно. Или повышение пенсионного возраста – я понимаю, что люди рабочих профессий к 55-60 годам уже изношены. Как они могут работать дальше? И почему я должна с этим соглашаться?" – говорит Татьяна.

Включение профсоюза в список "иноагентов" и признание ее самой аффилированным лицом вызвало лишь недоумение:

Я в политике особо не смыслю. Я живу по понятиям "хорошо" и "плохо", "законно" и "незаконно"

"Естественно, обращались мы и в нашу администрацию, и в областное правительство, и президенту писали, и в новгородский профсоюз. И нигде помощи не получили. Потом мы объединились и вступили в "Альянс врачей", который почему-то признали "иноагентом". Хотя это не политическое, а профессиональное объединение. Я так понимаю, что в нашем государстве получается так: если ты мыслишь немного иначе и идешь против воли власти, значит, ты враг народа".

Кто из аффилированных с "иноагентами" идет на выборы Пока в России известно об участии в выборах аффилированных с "иностранными агентами" кандидатов в списках партии "Яблоко", которая выдвинула их в качестве одномандатников. В Новгородской области это, помимо Татьяны Румянцевой, еще одна профсоюзная активистка – фельдшер из Парфинского района Валентина Белецких. Она тоже состояла в "Альянсе врачей", но перешла в профсоюз "Голос медицины". Обе идут по спискам и в качестве кандидатов-одномандатников в Новгородскую областную думу. В Краснодарском крае по списку "Яблока" в Госдуму РФ выдвинут экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, находящийся в СИЗО за участие в деятельности "нежелательной организации", и сотрудничающая с "Мемориалом" адвокат из Москвы Марина Агальцова. Из-за этого в бюллетенях на выборах в Госдуму у "Яблока" будет соответствующая маркировка.

В Псковской области на выборы Псковского областного собрания "Яблоко" выдвинуло Дмитрия Пермякова, депутата городской думы Пскова. Он получил свой статус "аффилированного" как муж псковской журналистки Людмилы Савицкой. В конце прошлого года ее в числе первых пяти человек Минюст РФ признал физическим лицом, выполняющим функции СМИ-"иноагента". Однако даже без учета своего семейного положения Дмитрий все равно был бы признан "аффилированным" – из-за сотрудничества с "Мемориалом". Он стал первым зарегистрированным на выборах кандидатом среди "аффилированных с иноагентами" лиц в России. "Думаю, своим неожиданным признанием в документах я спровоцировал немало кислых физиономий у чиновников Минюста, теперь они не могут снять меня с выборов под этим предлогом. Кампания "первого аффилированного" будет очень энергичной, интересной и народной. Не думаю, что мне повредит статус "аффилированного лица" – недавние опросы общественного мнения показывают, что россияне не верят власти и прекрасно видят, что "иностранный агент" – это не обличительное ярмо, а знак качества", – говорил тогда Дмитрий.

Другие партии не стали выдвигать тех, кому можно присвоить этот статус. Но конкуренты ищут таких кандидатов и пытаются их снять с выборов или добиться присвоения статуса аффилированного с "иноагентом" кандидата. Члены КПРФ из Кировской области попросили ЦИК дополнительно проверить кандидата от "Единой России" Марию Бутину, в декларации которой нашли иностранное финансирование. По наводке "Коммунистов России" такой же статус может получить и кандидат в облдуму Новгородской области от КПРФ Николай Фирсов, сообщает анонимный телеграм-канал "Берестяная грамота". Фирсов ранее состоял в "Альянсе врачей" и был зампредседателя ячейки на станции скорой помощи Боровичского района.

"Статус "аффилированного лица" у меня немного двойственные чувства вызывает. С одной стороны, это знак качества. Я аффилирован со своей женой, одним из лучших журналистов России. Я рад, что связан с такими узами. Я знаю, что "иностранные агенты" – самые лучшие СМИ, самые лучшие журналисты и крутые правозащитники. И в такой компании себя ощущать очень приятно. Конечно, я взвешивал риски для избирательной кампании и счел, что избиратели не идиоты и все понимают. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что избиратели уже разобрались. "Иностранный агент" – это не шпион, который перелезает через забор закрытого института, чтобы узнать секрет нового шарикового подшипника. Это человек или организация, которой можно доверять, которая делает какое-то полезное для страны дело, но оттоптала власти несколько мозолей", – сказал Дмитрий Пермяков в разговоре с корреспондентом Настоящего Времени. Дмитрий – политик и активист со стажем. Еще в 2016 году он был наблюдателем и участвовал в деятельности псковского "Голоса", а с 2018 года сотрудничает с "Мемориалом". Сейчас он стал одним из главных медийных лиц регионального отделения "Яблока" в Псковской области, заместителем председателя отделения Льва Шлосберга. С будущей женой познакомился тоже в партии, когда Людмила Савицкая, будущий СМИ-"иноагент", работала пресс-секретарем лидера псковских яблочников. "Ощущение шпиономании" Никаких формальных ограничений на кандидатов, кроме необходимости уведомлять в любых информационных материалах о своем статусе, "аффилированность" не накладывает. Политики и наблюдатели на выборах предполагают, что это нововведение появилось, чтобы "пометить" неугодных власти лиц.

Ощущение шпиономании, поиска внешних и внутренних врагов

"Почему это было сделано? Наверное, это в общем русле развития нашего законодательства. Ощущение шпиономании, поиска внешних и внутренних врагов. Наш законодатель стремится на всех, кто его критикует, навесить ярлыки и поделить людей на категории", – считает член совета движения "Голос" Давид Канкия. Сработает ли этот прием, никто не знает – это первые выборы, на которых действует такой закон. Но кандидаты благодаря такому статусу становятся заметнее для избирателей и могут в конечном счете стать теми, за кого отдадут голоса протестно настроенные участники выборов. "Мне кажется, что для некоторых категорий избирателей это может служить позитивным маркером, которым кандидат будет выделяться среди остальных. Сейчас кандидаты безликие, вести агитацию тяжело. А тут целых 15% площади агитматериала будет промаркировано аффилированностью с "иностранным агентом", – говорит Давид Канкия.

Кандидаты тоже надеются на положительную реакцию избирателей. Дмитрий Пермяков уже придумал, как это можно обыграть в агитации: "В моем буклете будет два обручальных кольца, скованных цепочкой от наручников, а на нем написано "иностранный агент", чтобы люди понимали, почему я стал аффилированным лицом и чего от меня ожидать". Татьяна Румянцева из Окуловки действует более традиционными методами. В перерывах между сутками дежурств она встречается с избирателями и продвигает те же идеи, которые ее фракция отстаивает в городском совете: противодействие оптимизации здравоохранения, ремонт дорог и решение проблемы аварийного жилья. "Я медик и иду в первую очередь с медицинскими вопросами. Я хочу, чтобы не было сокращения коек и скорой помощи, чтобы было хорошее оснащение скорой помощи, – говорит она. – Люди все разные, мышление у каждого свое. Кто как будет разбираться? Люди, которые более продвинуты и понимают политику, поймут, что это ничего ровным счетом не значит. А старушка, которая смотрит только телевизор, что-то и подумает".

В штабе Пермякова тоже есть сомнения относительно пользы такого статуса для кампании: кандидат рассказывает, что штаб сначала пытался придумать, как бы спрятать эту формулировку в агитации. Сам кандидат относится к своей "аффилированности" спокойнее и говорит, что пока слышал только слова поддержки. "Понимаю, что выборка не репрезентативная", – добавляет Дмитрий. "Сейчас у меня будут встречи с избирателями, и я, наверное, услышу и какой-то негатив в свой адрес, – полагает кандидат в Псковское областное собрание. – Но я готов объяснять, что значит в России статус "аффилированного с иностранным агентом лица".