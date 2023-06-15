Лидеры стран Африки планируют предложить приостановить действие ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом в Гааге. Такая мера может быть перечислена в инициативе по организации переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты агентства ознакомились с черновиком плана, которые африканские лидеры хотят предложить для "выстраивания доверия" участников потенциальных мирных переговоров. В списке есть предложения по выводу тактического ядерного оружия России с белорусской территории, отводу российских войск, и облегчению санкционного режима, введённого против Москвы.

Кроме того, предлагается, ввести "безоговорочные" меры по экспорту украинского и российского зерна и удобрений.

Миссия африканских лидеров планирует в пятницу посетить Киев, а в субботу Москву, встретившись там с президентами Украины и России. Делегацию возглавляют президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса, в неё входят лидеры ещё несколькиз африканских государств и премьер-министр Египта.

План предусматривает, что за первыми шагами мирной инициативы может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и странами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал мирную инициативу африканских стран. Его пресс-секретарь, однако, заявлял, что политик предложит представителям стран Африки присоединиться к украинской формуле мира, фактически фиксирующей капитуляцию России. Москва заявляет, что готова к мирным переговорам, но утверждает, что такие предложения не находят поддержки в Киеве.