Председатель КНР Си Цзиньпин впервые поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала февральского вторжения в Украину. Об этом Зеленский рассказал в своём твиттере. Пекин направит в Киев спецпредставителя, который проведёт переговоры со сторонами войны, — передаёт агентство "Синьхуа".

Зеленский назвал разговор с Си "длинным и содержательным", его пресс-секретарь уточнил, что разговор продолжался почти час. "Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений," — заявил украинский лидер.

В Офисе президента пообещали раскрыть подробности беседы позднее, — передаёт "Украинская правда".

В марте, перед визитом Си в Москву, газета The Wall Street Journal сообщала, что председатель КНР запланировал беседу с Зеленским. Издание отмечало, что беседа должна продемонстрировать усиление роли Пекина в переговорных процессах о мире.

В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис, — критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.