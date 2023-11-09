"Поубивал – свободен". Соцсети – о путинском правосудии

В российских соцсетях сошлись вместе две новости о путинском правосудии: обвинение потребовало восемь лет для антивоенной активистки Саши Скочиленко – и в тот же день стало известно, что Путин помиловал Владислава Канюса, в 2020 году жестоко убившего свою бывшую девушку, но "заслужившего" прощение – разумеется, участием в войне против Украины.

Эльвира Вихарева:

8 лет колонии для Саши Скочиленко кажутся уже решенным делом.

Между "позицией прокуратуры", "решением суда" и обычным садизмом нет никакой разницы.

Вина девушки – ценники в магазине с информацией о гибели жителей Украины. Несколько предложений – 8 лет. Уже и не сравниваю с убийствами и изнасилованиями.

Убил – сел – записался в армию – поубивал ещё – вышел.

То ли дело слова. Правда, которая единственно опасна для режима.

Враг государства, угроза строю. Вот за это и карают. Потому что только правда может сменить режим. Убийца ему не страшен.

Отсюда и яростный садизм, когда Сашу днями морили голодом, не давали лечиться. Отсюда и срок.

Говорить правду страшно, ее и неслышно среди давящего страха. Но она все равно есть.

Борис Вишневский:

Проведите эксперимент – наберите в поисковике "8 лет за убийство".

Сразу найдете множество случаев, когда такой срок заключения преступники получали за жестокие убийства.

Скочиленко никого не убила и не ограбила и никому не причинила вреда.

В ее "деле" нет потерпевших.

И нет никаких "особо опасных общественных последствий" (о чем говорит прокурор) в том, что в магазине "Перекресток" недолгое время провисели замененные ей ценники – где было написано то, в правдивости чего она искренне не сомневалась.

Напомним, что ее судят за распространение ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ сведений, то есть, таких, о которых она точно знала, что они ложные. Никаких доказательств ее подобного знания обвинение не привело.

"Экспертиза", которая положена в основу обвинения, была буквально разгромлена в судебных заседаниях профессиональными экспертами с многолетним стажем и безукоризненной репутацией.

Авторы этой "экспертизы" – Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова (запомните их имена), – помощники обвинения.

Было доказано, что эта "экспертиза" безграмотна, выполнена с нарушениями закона, не соответствует требованиям к экспертизе, и в принципе несостоятельна.

Что авторы этой "экспертизы" взяли на себя функцию оценки достоверности сведений, которые распространяла Скочиленко – на что не имели никакого права.

Но прокурор Александр Гладышев доверяет этой "экспертизе" (и не верит независимым экспертам, опровергающим обвинение), а судья Оксана Демяшева отказывается исключить ее из доказательств по делу.

И на протяжении многих месяцев идет процесс (я неоднократно был на суде и давал личное поручительство за Сашу), который с моей точки зрения нельзя назвать иначе, как позорным.

И все это время Саша, – страдающая множеством болезней, – сидит в СИЗО. Периодически подвергаясь в суде такому обращению, что его можно сравнить с пытками. Жду ответа на свое обращение в квалификационную коллегию судей – с просьбой проверить действия судьи на соответствие Кодексу судейской этики.

У меня, к сожалению, нет иллюзий относительно исхода этого процесса.

Но есть надежда, что настанут другие времена.

Когда Саша будет на свободе, а те, кто ее преследовал и этому помогал, ответят по закону за то, что творили.

Сил и здоровья Саше Скочиленко, ее близким и друзьям.

Татьяна Малкина:

Я не знаю, как не испытывать ненависть. и я не знаю, что делать с ненавистью. я ее не могу. она физически выжигает меня, убивает, лишает желания жить, не говоря уж о прочих желаниях. можно сказать, я ненавижу ненависть. я не верю в нее, не умею и не хочу.

и тем не менее мне некуда деть чувство, которое охватывает меня, например, когда я читаю о том, что некий прокурор александр гладышев запросил восемь лет заключения для девушки-художницы из петербурга за то, что в самом начале войны она заменила несколько ценников в магазине "перекресток" на мини-листовки, содержащие информацию о том, что срочников отправляют в зону боевых действий, сведения о происходящем в мариуполе и призывы остановить войну.

полтора года 33-летняя очень нездровая саша скочиленко уже провела в сизо, но кого, спрашивается, можно у нас таким удивить. однако я все равно не понимаю, кто, зачем, почему, в какой системе координат может реально требовать за совершенный ею нежный, романтический поступок мысли и любви к родине восьми лет колонии общего режима. но понимаю, что кто-то требует. и скорее всего получит. и испытываю смесь чувств, которые лишают меня способности жить. не потому, что я их отвергаю или стыжусь, а потому что они физически невыносимы.

не знаю, есть ли название такому аутоимунному психическому заболеванию, но оно должно быть. я становлюсь в моей же собственной системе координат дурным, тупым, бессмысленным человеком. и не вижу возможности не становиться.

и с каждым днем список имен и событий, вызывающих этот душевный цитокиновый шторм, полнится и ширится. месяц назад он затопил меня целиком, казалось бы. но нет, каждый день добавляет очередную последнюю каплю.

в бога я не верю, к насилию, кажется, не способна вне чистого аффекта, коль скоро я не боец цахал. в возможность убежать от себя верю еще меньше, чем в возможность убежать от мира. это тупик, ловушка.

мне кажется, таких, как я, множество. нас надо внести в какой-то вселенский dsm, он же мкб. нам нужны лекарства, инвалидность, другой глобус. срочно. пожалуйста.

Ренат Давлетгильдеев:

Саше Скочиленко они запросили 8 лет колонии за то, что поменяла ценники в супермаркете.

Женю Беркович они держат полгода СИЗО. И оставили там, извращенцы, до следующего года.

А мелкое хулиганство при этом – захват аэропорта и еврейские погромы. Вы, главное, не перепутайте.

Нет, это даже не чекистский ренессанс. Это садистский рассвет.

Рита Логинова:

Восемь сука лет за бумажки, на которых была информация о разбомбленном мариупольском драмтеатре и гибели мирных украинцев.

Ещё одну девушку – кемеровчанку Веру Пехтелеву – в 2020 году несколько часов жестоко убивал (и убил) её бывший бойфренд Владислав Канюс. Соседи слышали крики, звонили в полицию, но сотрудники МВД так и не приехали. В 2022 Канюса приговорили к 17 годам строгого режима, но уже в 2023 году он вышел из колонии – на войну в Украину.

Недавно Путин помиловал Канюса за участие в войне. Теперь убийца Веры, судя по всему, уже дома.

И года не просидел, поехал ещё поубивал, свободен.

Сергей Ларионов:

Две новости о жизни одного фашистского государства

Художнице Саше Скочиленко запросили 8 лет (!) колонии за то, что она клеила антивоенные ценники в супермаркете.

Её обвиняют по статье о якобы "фейках" про армию.

путин помиловал убийцу Веры Пехтелевой, три часа пытавшего девушку в квартире и нанесшего ей 111 ранений. Полиция к ней на помощь так и не приехала.

Дорогие христиане России, продолжайте и дальше поддерживать вашего президента и молиться за него! "Ибо приветствующий его участвует в злых делах его". 2Иоан.2:11

Дмитрий Колезев:

В общем, Канюс записался на войну (вероятно, в ЧВК), получил помилование, ему дали в руки оружие. И отправился в Украину, где позировал с красивой пушкой в руках. И, возможно, еще кого-то убивал, теперь уже "легально". Если вернется (может быть, уже вернулся, ЧВК-шников-то отпускали через полгода, это не мобилизованные), то будет считаться героем. А что должны думать близкие Веры Пехтелевой?

Ксения Собчак:

Просидел меньше года. За фронт ему всё списали. Теперь это "защитник Родины".

Скоро вернётся на гражданку и убьёт ещё. Такова цена.

Владимир Милов:

Вот такие вот "преступники", и такие вот "герои" в путинской России.

Леонид Волков:

Важный акцент, про который надо все время напоминать: конвейер помилований убийц, насильников и бандитов, которые сейчас возвращаются в российские города к ужасу жертв – это личный проект Путина.

Каждое такое помилование подписывает лично президент.

Анна Берсенева:

Вопрос "как можно?" задавать уже не стоит. Эта прости господи власть громогласно заявила, что ей можно всё и она будет делать всё, что взбредет в ее воспаленную голову.