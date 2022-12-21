Видео с Путиным "из зоны СВО" было снято в Ростове-на-Дону

Видео посещения 16 декабря президентом России Владимиром Путиным "объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции" снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. К такому выводу пришло издание "Агентство", сопоставив интерьеры штаба на видео с Путиным и на фотографиях с более ранних мероприятий в этом помещении.

Там же в начале ноября снимали министра обороны Сергея Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он "проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи "специальной военной операции" в Украине.

Ранее Кремль сообщил, что весь день 16 декабря Путин провел в объединенном штабе родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин. Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил.

20 декабря депутат Госдумы от "Единой России", генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил в программе Владимира Соловьева "Полный контакт", что Путин "был в зоне специальной военной операции".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал слова депутата "Российской газете": "Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да". Других пояснений Песков не дал. Позже "Российская газета" опубликовала новость с комментарием Пескова под заголовком "В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО".

Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в городе Бахмут Донецкой области, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои.

Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о "зоне спецоперации" (так они называют войну), имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.

Официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.