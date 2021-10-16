Агенты и объекты. "Омерзительная гадина" государства чекистов

На месте бывшей Российской Федерации возникло уникальное государство. Оно похоже на разветвленный мафиозный клан и управляется хунтой, подобранной по принципу личной преданности своему руководителю – президенту-чекисту. Мафия ради сохранения власти готова на всё и организует политические убийства как в России, так и за ее пределами. К числу успешных операций чекистского государства принадлежат "русская весна" 2014 года и создание "Пятого интернационала", призванного постепенно захватывать власть в других странах, внедряя на ключевые посты своих людей.

К таким выводам приходят авторы книги "От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство" – историк Юрий Фельштинский и живущий в Канаде бывший подполковник КГБ Владимир Попов.

В 2002 году Юрий Фельштинский написал вместе с взбунтовавшимся против Лубянки подполковником ФСБ Александром Литвиненко книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой говорилось о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов и другим преступлениям. Эта книга официально запрещена в РФ, а часть тиража, отпечатанного за границей, была конфискована. В 2006 году Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне.

В новой книге Фельштинский и Попов рассматривают столетнюю историю советских, а затем российских спецслужб и рассказывают о закулисной борьбе, которую чекисты вели с партийным руководством. В 2000 году, с избранием Путина президентом, спецслужбы окончательно пришли к власти в России и теперь пытаются дестабилизировать ситуацию за ее пределами. Завершается исследование главой "Роспуск госбезопасности как способ выживания человечества".

Книга "От Красного террора к мафиозному государству" не нашла издателей в России и опубликована в Киеве (издательство "Наш формат"). Историк и бывший сотрудник ГРУ Виктор Суворов, был одним из первых ее читателей:

После смерти Сталина структура эта, словно омерзительная гадина, затаилась в норах, притихла на время. Потом ожила

"За сто прошедших лет структура эта, словно матерый уголовник, много раз меняла свои клички: ЧК-ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ. И меняла те имена так же легко, как бразильская анаконда по мере смены сезона меняет свою шкуру, оставаясь при этом все той же хитрой, подлой, не знающей пощады, обожравшейся, ленивой тварью.

Летели годы и десятилетия, менялись вожди в кремлевских покоях и креслах, но не менялась суть политической системы. Даже после крушения Советского Союза в августе 1991 года ничего, в сущности, в стране не изменилось: чекистам не привыкать к смене политических эпох.

После смерти Сталина структура эта, словно омерзительная гадина, затаилась в норах, притихла на время. Потом ожила. И после крушения Советского Союза рыцари с холодными сердцами и горячими головами вновь притихли, словно базарные вымогатели на время облавы. А теперь они на вершинах. На самых главных. На Кремлевских. Лихая братва угнездилась там всерьез и надолго.

История карательно-террористических структур должна была быть написана давно. Попыток было много. Однако среди этих попыток – ни одной успешной. Так продолжалось долго. До дней сегодняшних.

Теперь столь необходимая обществу книга написана. Не побоюсь высокопарного термина: не написана, а создана, сотворена двумя храбрыми исследователями. Их работа по степени опасности сопоставима с тяжким и опасным трудом охотников на крокодилов, гигантских удавов или на комодских варанов. Не забудем, что случилось с одним из авторов книги "ФСБ взрывает Россию": Александр Литвиненко был отравлен и умер мучительной смертью.

ВЧК-КГБ-ФСБ – это кошмарная реальность, превосходящая любые вымыслы

Новая книга, с одной стороны – научная монография, скрупулезный анализ этапов развития кровожадного монстра, его целей и методов достижения этих целей. С другой стороны – захватывающий криминальный роман, описывающий реальные события, настолько дикие и настолько жуткие, что никакому сочинителю не удастся все это превзойти в самых смелых фантазиях, поскольку ВЧК-КГБ-ФСБ – это кошмарная реальность, превосходящая любые вымыслы", – пишет Виктор Суворов.

Юрий Фельштинский рассказал Радио Свобода о своем исследовании истории спецслужб.

– В российском книгоиздании случаев вопиющей политической цензуры не так уж много, но вас можно назвать самым запрещенным автором. Одна ваша книга полностью запрещена, и часть тиража была арестована, ваше предисловие к другой книге сейчас отказались переиздавать, а новая книга не нашла издателя в России.

– Самое интересное – писать о том, о чем еще никто не писал. Я думаю, что эта книжка подпадает под жесткую самоцензуру тех издателей, которые сегодня работают в России. Основная проблема не в том, что Кремль или Лубянка за всем следят и запрещают каждую книгу, которая их не устраивает. Проблема в том, что состояние общества, частью которого являются российские издатели, уже таково, что они сами хорошо знают, что им можно издавать, а что нельзя, в том смысле, что их накажут, причем, скорее всего, исключительно финансово, за издание не устраивающей власти книги.

– Ваш соавтор, бывший подполковник КГБ Владимир Попов, написал очень интересные мемуары, тоже не изданные в России. Я с ним разговаривал и был поражен его феноменальной памятью. Он помнил названия всех подразделений Лубянки, имена всех своих бывших коллег, даты и мельчайшие детали дел, которыми когда-то занимался. Как вы с ним работали и легко ли историку писать книгу с бывшим офицером спецслужб?

Главным врагом госбезопасности была КПСС

– Достаточно большое число людей, которые работали на КГБ, обладают очень хорошей памятью, на уровне феноменальной. У Литвиненко была абсолютно фотографическая память, он помнил все номера телефонов, номера машин, на которых ездил или которые за ним следили. Он помнил дни рождения всех людей, которые как-то проходили через его жизнь. Поэтому то, что у Попова, как и у Литвиненко, оказалась такая память – это не было неожиданностью для меня. Попов вышел на меня вскоре после убийства Литвиненко. Написал, что он тоже, как и Литвиненко, бывший подполковник КГБ, что он живет за границей, что у него довольно много информации, что он обладает знаниями, которые, как ему кажется, могут быть для меня интересны. Работу над этой книгой мы начали в 2007 году. То, что сейчас опубликовано, – результат очень серьезного кропотливого труда, и он действительно полноправный соавтор. Без Попова эта книжка написана не была бы.

– Поскольку, как вы справедливо пишете, спецслужбы похожи на мафиозную структуру, которая безжалостно расправляется с отступниками, в том числе убила вашего соавтора Александра Литвиненко, надо отдать должное смелости Владимира Попова. Он прямо говорил, что хочет занять место Литвиненко в роли разоблачителя спецслужб.

– С Литвиненко мы были сосредоточены на довольно узкой теме, прежде всего на сентябрьских терактах 1999 года. Охват новой книги очень широкий – это столетняя история борьбы спецслужб за власть сначала в государстве, а затем, уже после 2000 года, когда в государстве эта власть была захвачена, переориентировка деятельности российских спецслужб на расширение этой власти за пределы Российской Федерации.

– Наверное, ни одно ведомство в стране не реформировалось так часто, попутно меняя название. Отношения между Кремлем и Лубянкой были очень непростыми. Вы публикуете списки репрессированных сотрудников спецслужб и приходите к выводу, что партия боялась созданного ею монстра госбезопасности. Если очень упрощать, то мы имеем дело с состязанием, которое продолжалось много десятилетий. И в итоге, как вы пишете, в начале XXI века этот монстр окончательно победил.

Система офицеров действующего резерва стала тем кадровым инструментом, через который была захвачена власть в России

– Да, безусловно. Каждый раз, когда снимали и затем расстреливали руководителя госбезопасности, вместе с ними уходили в расстрельный список по широкому кругу все руководители. Мы привыкли к тому, что КГБ считался вооруженным отрядом партии, но на КГБ никогда не смотрели как на жертву партийного режима. Но нужно понимать, что именно так смотрели на партию люди госбезопасности. То есть главным врагом госбезопасности были не интервенты, не белогвардейцы, не фашисты во время войны, не инакомыслящие, не иностранные разведки. Главным врагом госбезопасности была Коммунистическая партия Советского Союза. И поэтому, как только у госбезопасности появилась возможность поднять голову и наконец-то расправиться с партией, госбезопасность это сделала. Она завершила в 1991 году ту битву, которую начал еще Дзержинский в декабре 1917-го, с первого дня образования ВЧК, когда он тогда еще в союзе с партийным секретариатом боролся против Ленина. После того, как Ленина удачно удалось умертвить, началась смертельная борьба между партийным секретариатом, возглавляемым Сталиным, и госбезопасностью, Дзержинским. В этой борьбе победил Сталин. А дальше началось перетягивание каната, кто кого, то партия осиливала, то госбезопасность перехватывала инициативу. Все это кроваво развивалось до смерти Сталина и даже чуть-чуть позже. Последние расстрелы руководителей госбезопасности относятся к 1956 году, после 1956 года правила игры изменились, люди отправлялись в отставку или на пенсию, но уже никого не расстреливали. Этот мирный период протекал до 1991 года. Очень важную роль во всей этой истории играют конкретные люди, они в книге названы – это генерал Евгений Питовранов, советник Андропова, и один из самых талантливых его учеников Филипп Бобков. Андропов умер скоропостижно и неожиданно, он правил всего полтора года. После этого снова перехватила инициативу партия, Черненко и Горбачев. Дальше мы стали свидетелями 1991 года. На уровне институтов главную роль в этой стратегической битве по захвату власти играла коллегия КГБ. Эта самая важная структура в государстве существовала тихо и незаметно. Никто не обращал на нее внимания, а на самом деле коллегия КГБ была неким эквивалентом политбюро в партии и определяла стратегические задачи, стоявшие перед ведомством. Был создан очень важный институт внутри КГБ, который назывался "офицеры действующего резерва". Система офицеров действующего резерва и стала тем кадровым инструментом, через который была захвачена власть в России. По решению коллегии КГБ в мирный советский сектор по линии офицеров действующего резерва стали засылаться агенты, как если бы они засылались за границу. Десятки тысяч шпионов тайно работали в советских структурах и организациях, в редакциях газет, на телевидении, в банках, в научных институтах, в университетах. В результате этой кропотливой работы на абсолютно всех мало-мальски важных позициях оказались офицеры КГБ. Поэтому, когда президентом стал Путин, власть в стране была захвачена моментально. Как на шахматной доске все эти люди давным-давно занимали серьезные позиции.

– Режим, который создан Путиным и спецслужбами, оказался на удивление жизнеспособным, и ничто не может его поколебать, ни международные санкции, ни исключение России из "Большой восьмерки", ни разоблачение преступлений, таких как отравление Навального и других оппозиционеров. Вы пишете в книге о том, как этот режим распространяется в разных странах, в частности в Чехии, где агентом влияния Москвы стал президент Земан. Вы рассматриваете феномен Трампа. В чем причина жизнеспособности этой системы и ее столь легкой экспансии за пределы России?

Как говорил мне Литвиненко, все человечество делится на две категории – агенты и объекты

– Я думаю, в том, что госбезопасность – это институт без совести и чести. Люди, которые отбирались на работу в КГБ, очень специальные люди. Мы этих людей в повседневной жизни почти не встречаем. Все, кто не входил в их структуру, были врагами. Система была абсолютно замкнутой, абсолютно мафиозной – даже те, кто работает внутри госбезопасности, не друзья, они просто вместе служат, а вот все, кто за пределами госбезопасности, враги. Или, как говорил мне Литвиненко, все человечество делится на две категории – агенты и объекты. Либо ты завербованный агент, либо ты объект, то есть человек, подлежащий изучению для вероятной вербовки. Никаких других категорий просто нет. Нет категории друзей. Литвиненко, с которым у меня были достаточно откровенные отношения, мне говорил: "Юра, если ты знаешь, что человек работал в КГБ, забудь о том, что он может быть твоим другом". Я его спросил: "Саша, к тебе это тоже относится?" Он говорит: "И ко мне тоже". Здесь иллюзий никаких быть не должно. Для работы в КГБ выбирались именно те люди, которые непотопляемы. Это люди, которых нельзя обидеть, которым можно сказать "нет", но для них это не указание на то, что они должны перестать что-то делать. Это люди, с которыми нельзя ни о чем договориться, которые не понимают, что такое честность, не понимают, что такое правила игра, не понимают, что есть что-то, что некрасиво, не принято делать. Это просто другие люди.

– Кажется, будто вы описываете характер Путина, странного человека, который столько лет скрывает свою семью.

С Путиным ни о чем нельзя договориться, Путину нельзя верить, Путина нельзя обидеть

– В том-то и дело, они все одинаковые. Да, я описываю и Путина, которого мы чуть-чуть лучше знаем, потому что он на виду. Все то же самое: с Путиным ни о чем нельзя договориться, Путину нельзя верить, Путина нельзя обидеть, Путину бессмысленно говорить "нет" в надежде на то, что он поймет, что это означает нежелание противной стороны что-то делать или не делать. В этом и есть проблема. Эти люди сегодня управляют Россией. Очень важно понимать, что это происходит впервые в истории человечества, без преувеличений. В истории человечества нет примеров, когда государством управляли бы спецслужбы. Есть демократии, есть фашистские диктатуры, есть коммунистические диктатуры, есть страны, где господствуют религиозные фанатики, и прочее. Примеров, когда государством управляет спецслужба, кроме нынешней Российской Федерации, мы не знаем. И как любая такого типа недемократическая структура она, захватив власть в одной стране, пытается расширяться. Коммунистический Советский Союз расширялся через создание компартий во всех соседних государствах. ФСБ может захватывать государства через использование армии: мы видели примеры в 2008 году, когда отхватывались куски Грузии, и в 2014-м, когда началась война против Украины. Но, тем не менее, в Кремле было принято другое стратегическое решение. Российская Федерация сегодня делает попытку захватить другие страны через захват должности руководителя страны. То есть точно так же, как эта власть была захвачена в самой Российской Федерации. Опыт деятельности КГБ с 1991 по 2000 год показал им, что нужно захватывать власть не через путчи, как в августе 1991 года и в октябре 1993 года, не через попытку отмены выборов и создания чрезвычайной ситуации, как попытались сделать в марте 1996 года, а через президентские выборы. В результате власть в России была захвачена госбезопасностью через каскад абсолютно незаконных и антиконституционных шагов, но, формально говоря, мирно. Через каскад этих шагов был приведен к власти Путин. Сначала он стал премьер-министром, затем Ельцин ушел добровольно и преждевременно от власти, чтобы освободить Путину должность исполняющего обязанности президента, затем уже Путин был проведен через выборы и формально на них победил. Можно оспаривать факт победы Путина в первом туре, но можно предположить, что во втором туре он все равно опередил бы Зюганова. Вот точно так же через выборы Россия пытается увеличивать свое влияние за границей сегодня. И в каких-то странах, как мы видим, это удачно получается, а где-то попытки закончились неудачно. Неудачно закончились в Черногории, частичной победа оказалась в Италии, Кремль серьезно надеется, что власть в какой-то момент окажется у правых во Франции. Стратегическая задача при этом – развал Евросоюза и НАТО. Госбезопасность в России справедливо считает, что развал Евросоюза и роспуск НАТО откроют путь для дальнейшей российской экспансии.

– Надо признать, что общество в России, да и не только в России, весьма легкомысленно относится к ситуации. Когда эксперты Bellingcat продемонстрировали, как расправляются группы киллеров из спецслужб с политическими противниками, как отравили Дмитрия Быкова в самолете, это недолго обсуждали в соцсетях и вскоре позабыли. Вы в финале своей книги предупреждаете, что нужно побороть спрута госбезопасности. Но можно ли это сделать?

Мы имеем дело с абсолютно новой системой власти, с новым режимом

– Поскольку система, созданная в Российской Федерации, беспрецедентна, это первый и, будем надеяться, последний случай, когда ядерной державой управляет госбезопасность, мы действительно не понимаем, как этот режим будет развиваться и к чему это может привести. Я считаю, что созданная госбезопасностью в 2014 году система стабильна. Ее стабильность держится на нескольких китах. Первое – это рыночная экономика и открытые границы, чего не было в Советском Союзе. С другой стороны, госбезопасность существует как некая надстройка над политическими партиями. Мы привыкли существовать в системе, когда государствами управляют политические партии, приходят к власти лидеры, которые представляют интересы той или другой партии. В Российской Федерации создана система, когда партии борются за места в парламенте, потому что это хлебные места, но не борются за политическую власть в стране. Это уникальная система, созданная в Российской Федерации госбезопасностью. Нужно при этом понимать, что все партии пронизаны агентурой. Есть три категории населения, работающие на госбезопасность, – это офицеры госбезопасности, офицеры действующего резерва, которые когда-то служили в госбезопасности и ушли работать в мирный сектор, и агентура. Вместе эти люди составляют огромную армию. Поскольку большая часть этих людей нам не видна, мы не в состоянии оценить уровень угрозы, стоящей перед страной, и уровень захвата страны, с которым мы столкнулись. Когда я говорю "мы", я имею в виду многочисленных иностранных исследователей, политиков, иностранные спецслужбы, которые пытаются понять, что же такое эта загадочная Россия, кто управляет этой страной и чего эти люди хотят. Никто до сих пор не сказал, что мы имеем дело с абсолютно новой системой власти, с новым режимом. Я надеюсь, что наша с Поповым книжка поможет мировому сообществу разобраться в том, что происходит в России, кто там пришел к власти, что эти люди делают, какие у них планы и виды на будущее. И почему то, что происходит в России, опасно, и как с происходящим в России бороться.