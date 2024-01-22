"Борис, борись!" Соцсети о сборе подписей за Бориса Надеждина

Бывший депутат Государственной думы России Борис Надеждин начал собирать подписи за выдвижение своей кандидатуры в президенты страны. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Надеждина и допустил её к сбору подписей 28 декабря, через пять дней после того, как отказал инициативной группе Екатерины Дунцовой.

Надеждин – депутат Госдумы в 2000–2003 годах от "Союза правых сил". С 2008 года был членом политсовета партии "Правое дело", пока не вышел из партии в 2011-м. В 2015-м неудачно участвовал в праймериз "Единой России" для выборов в Госдуму от её "либерального крыла", в 2021 году тоже неудачно баллотировался в Думу от "Справедливой России". Надеждина регулярно приглашают в качестве либерального гостя на российские телевизионные ток-шоу. Своё участие он объясняет необходимостью донести до аудитории "разумные идеи" "в атмосфере всеобщего помешательства". Надеждин обещает, став президентом, вернуть Россию в Европу и "прекратить эту историю с Украиной".

Начало сбора подписей в поддержку его кандидатуры вызвало большой энтузиазм как у остающихся в России, так и у уехавших за границу оппозиционеров: к пунктам сбора выстроились огромные очереди. Подписи ставят и те, кому сам Надеждин не очень симпатичен.

Иван Халезов

Вчера оставил подпись за выдвижение Борис Надеждин на пост президента России

📌 После незаконного снятия с выборов Екатерины Дунцовой Борис Надеждин – единственный кандидат, который выступает 🕊ЗА МИР, за освобождение политзаключенных, за демократический путь развития страны.

За две недели, до 30 января, кандидату необходимо собрать более 100 тысяч подписей граждан не менее, чем из 40 регионов страны. Сбор такого количества подписей – крайне сложная и нетривиальная задача.

📌 Я думаю, Борису Надеждину стоит помочь, и вот почему:

🔹Предстоящее 17 марта мероприятие не получается назвать выборами – это электоральная процедура по продлению власти автократа. Однако для нас – это хорошая и безопасная возможность в явном виде показать свое несогласие с тем, куда идет страна.

🔹Зарегистрированный кандидат с мирной повесткой получит эфирное время на ТВ и внимание других медиа. Это возможность сказать на всю страну хоть немного правды, когда ее так не хватает.

🔹Независимый кандидат в бюллетене – возможность отправить наблюдателей на участки. Мы знаем, что на "электронном голосовании" власть cможет изобразить любые цифры поддержки. Но на участках, при наличии наблюдателей, фальсифицировать результат намного сложнее.

Поставленная подпись не обязывает голосовать за кандидата.

Скептики считают, что такой энтузиазм перечёркивает шансы Надеждина стать кандидатом.

Федор Крашенинников

Мне кажется, что возбужденная публика повторяет уже допущенную в случае с Дунцовой ошибку: полагает, что Кремлю можно навязать свою стратегию и нравящихся ей кандидатов. Надеждина потому и не зарубили сразу, что он выглядел совершенно безнадежным. Сейчас, когда вокруг него началась суета с участием одиозных для Кремля фигур, я не вижу причин, зачем им его регистрировать. Процентов на 85 уверен, что его зарубят по подписям и дело с концом – и не важно, сколько их будет и какого качества.

Андрей Никулин

Длинные очереди к сборщикам подписей за Бориса Надеждина, фотографии которых сегодня активно репостятся – перечеркивают тот мизерный шанс на его регистрацию в качестве кандидата в президенты, который еще существовал.

И тут неважно – независимый он кандидат или согласованный, а так же каков уровень его "согласованности".

Любой намек на то, что он сможет стать платформой для кристаллизации протестных настроений, сыграть, пусть даже случайно, против своей воли "в Тихановскую" – будет пресечен в зародыше.

Нравится это или нет, но такова печальная реальность нашего времени.

Надежда должна оставаться на дне сундука вместе с самим Надеждиным, плотно закрытая крышкой, как, кстати, и в случае с мифическим ящиком Пандоры.

Когда все беды и ужасы оказались выпущены наружу, а надежду оставили внутри.

Вот так иронично мифология соотносится с реальностью...

Максим Миронов

Вероятность регистрации кандидата – немонотонная функция от его силы. То есть на каком-то этапе вероятность растет с его популярностью (совсем уж ноунейма никто не зарегистрирует), а потом быстро падает. [...]

Путину нужна массовка на выборах, но априори сильного кандидата не зарегистрируют. Навального в 2018 не зарегистрировали в 2018 вопреки Конституции и российским законам, потому что он для Путина был слишком сильным соперником. Никто не сомневался, что он сможет не только собрать 300,000 подписей, но и как минимум занять второе место. Сейчас поддержка Путина ниже, чем в 2018, когда не пустили Навального, но зарегистрировали например Грудинина. Сейчас даже Дунцова показалась Путину чересчур сильной кандидаткой и поэтому ее решили даже не допускать до сбора подписей под надуманным предлогом.

Поэтому если есть цель действительно добиться регистрации Надеждина, то главная оппозиционная сила страны – ФБК – должны топить за него ни шатко, ни валко, чтобы он еле-еле собрал 100,000 подписей, а даже лучше немного подрисовал.

Короче, АП должно видеть его слабость и не испугаться его зарегистрировать. Понимаю, что звучит дико, но таковы превратности современной российской политики: оппозиционный кандидат должен быть слабым и не в состоянии сам честно собрать подписи. А слабого кандидата зарегистрируют и по очевидной рисвовке, как в 2018 зарегистрировали Собчак и Явлинского.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков не считает Надеждина сильным кандидатом.

Говорят, за мёртвого кота Твикс собрано за один день подписей в 5 раз больше, чем за почти месяц за кандидата в президенты Надеждина. Бедный Твикс! Бедный Надеждин!

Твикс – кот, которого по ошибке высадили из поезда, из-за чего он умер. Петиция с требованием наказать выставившую его из вагона проводницу, за день набрала 250 тысяч подписей. Надеждин на момент поста Маркова набрал около 50 тысяч.

Не у всех несогласных с политикой Путина регистрация Надеждина вызвала душевный подъём.

Сергей Давидис

По мне, вопрос о том, ставить ли подписи за Надеждина, не является принципиальным.

С одной стороны, движ лучше отсутствия движа. Есть очевидный запрос на действие, и выдвижение хотя бы и такого оппозиционного антивоенного кандидата как Надеждин ему отвечает. Нет выбора между поддержкой Надеждина и свержением режима, есть выбор между бездействием и хотя бы поддержкой Надеждина. Наполнение хоть каким-то смыслом квази-электоральных процедур стратегически лучше, чем полная атрофия привычки и опыта их использования. Хотя бы такой опыт принятия ответственности и действия лучше никакого и может оказаться полезным в будущем.

С другой стороны, разговоры про легитимацию "выборов" и "кремлевскую марионетку" так же лишены смысле, как всегда.

С третьей стороны, понятно, что ни от количества подписей, ни от голосования ничего напрямую не зависит. И кандидатов зарегистрируют и голоса посчитают вне всякой связи с реальным участием граждан.

С четвертой стороны, к сиюминутному результату смысл участия и не сводится, а долговременно это участие полезно.

С пятой стороны, выборы проводятся на оккупированных территориях, и моральные сложности участия в них очевидны.

С шестой, – обоснованный моральными аргументами отказ использовать доступные инструменты воздействия на ситуацию фактически означает просто отказ от воздействия на ситуацию.

Какой отсюда вывод? Да, такой, как и обычно, банальный.

Нет никакого единственно верного способа действий, и никто не вправе требовать от остальных хоть любой ценой поддерживать Надеждина, хоть ни в коем случае не поддерживать его.

Любой выбор индивидуален и не определяет будущего.

Евгений Чичваркин

Основной кандидат на ”выборы“ – Безнадеждин.

Роман Волобуев

А вот если АП решит для смеха выдвинуть против Путина пожилую морскую свинку без ножек или коробочку с соплями, как быстро откажется, что долг всех мыслящих людей за неё дико агитировать и голосовать, потому что ну надо что-то делать, нельзя сидеть сложа руки и так далее?

Оппоненты отвечают, что дело не в самом Надеждине, а в возможности выразить протест нынешней власти.

Михаил Ходорковский

Шикарная идея! Очереди будут стоять. Ведь даже коробочка с соплями лучше маньяка…

Наталья Серкова

Я вот думаю: а если, вместо букв "Надеждин" написать "Валенок", то вангую, что очередь не только не уменьшится, но и станет ещё больше. Потому, как 80@% поддержки до того за*%ало поддерживать одного международного идиота, что готовы поддержать уже даже простой валенок. Вот реалии.

Андрей Воскресенский

По поводу "предвыборной" гонки и

Надеждина. У меня нет никаких иллюзий по поводу "электоральной процедурки" которая произойдёт в марте. Точно также, скажем прямо, я не поклонник политических взглядов Борис Борисыча,и ставить его портрет у кровати не собираюсь. Однако, как справедливо отмечают многие, сейчас важно не то как будет проходить электоральный аттракцион в марте (и какие по итогу покажут циферки), а то о чём будут говорить до него. Ну и с учетом того, что Надеждин во-первых обещает прекратить кровавую карусель в соседней стране, а во-вторых готов обсуждать важные для общества (и в частности меня) вещи, лично я планирую оставить свою подпись за его выдвижение. [...] В конце-концов это сейчас единственная возможность вернуть в общественную и легальную дискуссию проблемы более важные чем гендерно-нейтральные сортиры.

Виктор Шмаков

ПОЧЕМУ НАДО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ ЗА НАДЕЖДИНА?

Для начала скажем, что этим есть возможность совершенно безопасно высказать свою поддержку антивоенной позиции, которую так или иначе артикулирует официально зарегистрированный кандидат в кандидаты для участия в выборах.

Второй момент.

Надеждина могут на следующем этапе "зарубить", например, объявив какую-то часть подписей недействительной – Дунцову "зарубили" ещё раньше, на предварительном этапе.

Если "зарубят" – и ладно, нам и этого достаточно.

Мы же понимаем, что если его даже и зарегистрировали бы кандидатом, то понятно, что ему потом, при "подсчёте голосов" напишут какие-нибудь 2%.

Это понятно, у нас и нет никакого расчёта на победу на выборах.

Наша задача в другом – выявить и документально показать и подтвердить насколько широко распространена в обществе антивоенная повестка.

А теперь вот смотрите.

Если даже лишь мы, явно антипутински настроенные (это около 20% от числа избирателей) поставим подписи, то это будет 20 миллионов вполне себе официальных наших голосов, которые никакая Эллочка не сможет обнулить.

А если каждый из нас уговорит по 2 человека из "болота" поставить подпись, то это уже будет 60 миллионов, 60%.

И при этом здесь-то нет никакой "игры с шулерами", мы тут сами по себе.

В этой истории главное – это не Надеждин, как бы вы к нему ни относились. Главное – это мы, наше количество в участии по сбору подписей, в этом, по сути дела, социологическом мероприятии.

Конечно, весь этот расклад – это в идеале. Но почему бы и нет, почему бы не попытаться?

Дмитрий Колезев

На сайте Бориса Надеждин сказано, что уже удалось собрать 54 740 подписей из 100 000, осталось более 45 тысяч. При этом по закону на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей, так что собрать нужно по 2500 в 40 регионах (либо в 39 регионах и за границей).



Если посмотреть разбивку по регионам (хорошо, что штаб ее публикует), то порог 2500 сейчас пройден лишь в трех регионах (Москва, Санкт-Петербург, Пермский край), а еще в девяти субъектах РФ собрано больше половины. Обозначенный дедлайн сбора подписей – 30 января. Штаб ранее заявлял, что надеется собраться подписи к 25 января. Судя по нынешней картине, к 25 января собрать не получится, к 30 января – шансы есть, но будет трудно, учитывая недобор во многих регионах.



Тем не менее, сбор подписей в поддержку выдвижения Надеждина сам по себе стал важным явлением общественно-политической жизни. Во многих регионах выстроились очереди в штабы. Люди стояли часами, чтобы оставить подпись. Видео и фото этих очередей произвели воодушевляющий эффект: стало ясно, что в стране остаются оппозиционно настроенные люди. А так как Борис Надеждин позиционирует себя как антивоенный кандидат, можно сказать что это было подобие легальной антивоенной акции. Люди почувствовали радость некоего коллективного действия, немного приободрились, по крайней мере почувствовали, что сделали хоть что-то.



Кроме того, проявился контраст со сбором подписей в поддержку Владимира Путина, которых якобы собрали аж 2,5 миллиона. То есть очереди в его штабы должны быть примерно в 25 раз больше, но что-то мы их не видели, за исключением нескольких телесюжетов (возможно, постановочных). Даже если подписи за Путина собирали реально, скорее всего, делали это в основном административно-бюрократическим путем, по сотрудникам бюджетных организаций и госкомпаний. В любом случае, разница налицо.



Считаю маловероятным, что фамилия Надеждина окажется в бюллетене. Если даже сбор подписей за кандидата оживил оппозицию и воодушевил людей, то что уж говорить про потенциальную избирательную кампанию. Поэтому, скорее всего, откажут. Но даже если так, то для самоощущения оппозиционно настроенных граждан будет лучше, если ему откажут, забраковав подписи, чем если он не сможет их собрать. Поэтому есть смысл идти и ставить подпись, особенно в тех регионах, где их недобор (список адресов по ссылке в реплае).

Майкл Наки

У меня нет, как иллюзий по поводу мартовского голосования, которое ошибочно называют “выборами”, так и особых симпатий к Борису Надеждину. Ведь он последние 20 лет был отлично встроен в систему на пятом-шестом плане, ходил на пропагандистские передачи мальчиком для битья и не особо занимался какой-либо значимой политической, а уж тем более оппозиционной деятельностью.



Однако, судя по всему, Кремль сильно ошибся и решил сделать из Надеждина согласованного кандидата. Промах заключается в том, что сейчас не 2018-й год, поэтому любая говорящая голова, которая скажет “я за остановку войны”, сразу получит огромную поддержку, независимо от личных качеств человека. Очевидно, в администрации президента ошибку осознали и уже жалеют, что дали Надеждину собирать подписи.



А вот сам Борис вошел во вкус и, судя по его действиям, подписи реально хочет собрать. Именно поэтому нужно помочь ему это сделать. Так как это усиливает давление на Кремль и вынуждает власть делать ошибки. В этом видео рассказываю, почему даже такой “непримиримый радикал”, как я, испытывающий ноль симпатии к Надеждину, призываю вас подписаться за его выдвижение, задонатить ему на кампанию и даже поволонтерить в его штабе.

Незарегистрированная Екатерина Дунцова тоже призывает подписываться за Надеждина.

Борис Надеждин может не успеть собрать подписи



Друзья, все вы видели, какое количество людей выстраивается в очереди перед штабами Надеждина. Все эти люди, наши единомышленники, хотят, чтобы в бюллетене появился другой кандидат. Кандидат, который изменил бы существующий разрушительный для России курс, кандидат, который мог бы представлять нас всех.



Но на сбор такого огромного количества подписей законодательство отводит очень мало времени: всего три недели.



Сбор подписей в штабах Бориса Надеждина проходит до 25 января (включительно)!



Если вы хотите приблизить другое будущее, приходите в штаб Надеждина в вашем городе. Используйте бота, чтобы узнать ближайшую точку сбора: @nadezhdin2024_bot



Особенно ждут тех, кто прописан в регионах! Давайте вместе поддержим единственного независимого кандидата в президенты России, который может попасть в бюллетень.

Константин Калачев

Эволюция кандидата в президенты Бориса Надеждина



1. Благонадеждин;

2. Безнадеждин;

3. Надеждин;

4. Последний Надеждин прогрессивной России;

5. Борис, борись! ✌️