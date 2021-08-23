Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) заявило, что направляет бойцов в провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана, поскольку местные чиновники отказались передать власть мирным путём. Панджшерское ущелье – одна из последних территорий страны, которую не контролируют талибы. Большинство жителей этого региона - этнические таджики.

Исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду - сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении "Талибана", участники сопротивления "будут наказаны". В интервью телекомпании "Аль-Арабия" в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если талибы откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.

В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с талибами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.

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