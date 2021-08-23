Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) заявило, что направляет бойцов в провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана, поскольку местные чиновники отказались передать власть мирным путём. Панджшерское ущелье – одна из последних территорий страны, которую не контролируют талибы. Большинство жителей этого региона - этнические таджики.
Исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду - сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении "Талибана", участники сопротивления "будут наказаны". В интервью телекомпании "Аль-Арабия" в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если талибы откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.
В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с талибами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.
- "Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны. Лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами
- "Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
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