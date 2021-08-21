Талибы попросили Россию о контакте с лидерами сопротивения

В Афганистане руководство радикального движения "Талибан" (признанно в России террористическим, его деятельность запрещена) попросили российских дипломатов передать лидерам антиталибского сопротивления информацию о своей готовности к диалогу. Об этом в эфире канала "Соловьев LIVE" сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Жирнов рассказал, что российскую дипмиссию в субботу, 21 августа, посетил представитель политического офиса талибов. По словам посла, исламисты рассчитывают на политическое урегулирование отношений с Панджшером – единственным афганским регионом, неподконтрольным талибам. Там находятся лидеры сопротивления Ахмад Масуд, сын лидера Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Вместе с тем в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, один из лидеров "Талибана" Халил Хаккани объявляет, что Ахмад Масуд якобы присоединился к талибам. Эту информацию опроверг источник ТАСС. При этом он отметил, что лидер сопротивления, действительно, ведёт переговоры с исламистами. По словам собеседника агентства, речь идёт о создании инклюзивного правительства и преодолении политических противоречий.

Информацию о переговорах подтверждают местные журналисты.

Они также называют неправдой сообщения о том, что Ахмад Масуд присягнул на верность талибам.

В пятницу, 20 августа, афганские СМИ писали, что вооружённые отряды Ахмада Масуда отбили у талибов три провинции на севере страны. В тот же день журналисты сообщали, что в Панджшер прибыли представители "Талибана" для переговоров с лидерами сопротивления. Талибы якобы предложили региону сдаться без боя.

Ранее Ахмад Масуд в статье в газете The Washington Post обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.

"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны. Лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганцы из-за опасений преследований пытаются покинуть страну. Страны Запада эвакуируют свои дипмиссии и афганцев, которые с ними сотрудничали.

"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске: