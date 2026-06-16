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Репортаж.Сибирь

От повара до оператора дронов. Как техникум в таежном поселке отправляет студентов на войну

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и стела с именми погибших в Украине в Чунском районе
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и стела с именми погибших в Украине в Чунском районе

В конце мая мэр Чунского района Иркутской области Николай Хрычов с гордостью рассказал о том, что на фронт, взяв академический отпуск, отправился очередной студент местного многопрофильного техникума Данил Жуков. Всего, по словам местных, на войне оказались не менее 60 студентов и выпускников этого техникума. Многие из них уже погибли.

В поселке Чунский есть две стены памяти. На одной имена 320 жителей района, погибших во время Великой Отечественной войны. На второй уже 215 человек, погибших в Украине. Среди них есть и бывшие студенты техникума.

"Погиб в первый день "СВО""

Николай Хрычов на проводах группы добровольцев, 2024 г.
Николай Хрычов на проводах группы добровольцев, 2024 г.

"Вот что значит чунская молодежь! Горжусь такими ребятами! Студент и выпускники нашего Чунского многопрофильного техникума пошли служить в беспилотные войска – войска, от которых на фронте сейчас зависит очень многое. Во многом выбор ребят обусловлен активной патриотической работой в техникуме. Действует военно-патриотический клуб, студенты пишут письма бойцам, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные спички, участвуют в сборе гуманитарной помощи",рапортует мэр Чунского района 40-летний Николай Хрычов на своей странице во "ВКонтакте". О погибших студентах и выпускниках техникума Хрычов не упоминает.


В апреле 2024 года Telegram-канале администрации Чунского района пользователей попросили оценить качество работы Николая Хрычова. Вариантов дали три: "супер", "отлично" и "хорошо". Такой опрос возмутил подписчиков отсутствием объективности. Супруга главы администрации объяснила ИА Регнум, что опрос несомненно объективный, потому что "четвёртого варианта и быть не может". В 2023 году Николай Хрычов оказался фигурантом уголовного дела о строительстве дома для детей-сирот в микрорайоне Северный. Следствие пришло к выводу, что 36 квартир были переданы сиротам в доме, возведенном с многочисленными нарушениями строительных и противопожарных норм. Изначально мэра обвиняли в превышении должностных полномочий, но затем обвинение переквалифицировали на халатность. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В чунском техникуме сейчас учатся 479 человек. С 2023 года на войну отправились 40 его выпускников и 20 студентов. Второкурсник Данил Жуков подписал контракт в мая этого года, когда в техникуме началась массовая вербовка в "беспилотные войска".

Завербованный в "войска БПЛА" Данил Жуков
Завербованный в "войска БПЛА" Данил Жуков

– Они обещали контракт только на год и "без прямого участия в боевых действиях". Мол, будешь стоять чуть ли не в тылу и управлять дронами. Куча ребят [из техникума] поверили. Мол, воевать, но как будто не в реальности, а виртуально. Многие уже погибли, – говорит жительница поселка Чунский (административный центр Чунского района) Светлана (мы меняем имена наших собеседников по соображениям их безопасности). – Жуков еще живой. Думаю, если он погибнет, то бабушка его не переживет уже. Он рано потерял родителей, и она его одна растила. Конечно, она была против, что внук пошел на войну. У нас очень многие парни уже погибли, все понимают, что это не игрушки.

В техникуме Данил учился на автомеханика, сейчас он формально – "в академическом отпуске".

– По возвращении сможет завершить учебу! Кроме того, у него уже есть диплом по обучению на оператора БПЛА. А эта профессия, которая сейчас востребована в разных отраслях экономики, не только на "СВО", – радуется один из педагогов техникума Елена Сергеевна. – Насколько я знаю, Данил сам принимал решение служить. Бабушка... а при чем тут бабушка, если он уже совершеннолетний, 18 лет. Его брат-военный тоже ушел добровольцем. Пока живой. Насколько я знаю. Да, кое-кто погиб уже. Но мы помогаем таким семьям. Так сказать, не теряем из виду.

В Чунском техникуме студенты плетут маскировочные сети
В Чунском техникуме студенты плетут маскировочные сети

Некоторые из выпускников-участников вторжения в Украину, которых сегодня в техникуме приводят в пример другим студентам, еще недавно осваивали вполне гражданские профессии. Так, Марин Казаков окончил учебное заведение по специальности "повар-кондитер" и успел устроиться на работу по профессии, однако в 2026 году решил уйти на войну.

– В феврале он подписал контракт, потом было обучение в "войсках БПЛА", в мае уже "в зону СВО" закинули, – говорит Светлана из поселка Чунский. – От безденежья пошел, конечно. Поваром столько не заработаешь. А они [руководство техникума] всех обошли, обзвонили. Буквально всем своим выпускникам и студентам предложили. Приврали, конечно. Сказали, что к линии фронта близко не подойдет. Но Марин звонил друзьям – на передовую отправили. Вместе с ним ушел Ваня Трусько, он вообще недавно выпустился. Даже не успел устроиться работать автомехаником, сразу пошел на "БПЛА". Они воюют. А Илюша Василенко вот уже погиб.

Василенко окончил Чунский многопрофильный техникум по специальности "сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" накануне начала войны.

Илья Василенко, выпускник Чунского техникума
Илья Василенко, выпускник Чунского техникума

– После срочки он решил оставаться в армии, и 24 февраля никакого выбора у него по сути не было. В 2022 году он служил на Дальнем Востоке в мотострелковой бригаде, – говорит его знакомый Дмитрий. – В начале 2022 года ему 21 год стукнуло, 23 февраля он созванивался с матерью, а через три дня ей командир уже звонил. "Ваш Илья погиб на Донбассе". Погиб 24 февраля, в первый день "СВО", получается.

"Считай, пол семьи не стало"

В 1985 году в поселке Чунском Иркутской области возвели Стену памяти с именами 320 жителей района, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это число подтверждается и данными из районной "Книги памяти", выпущенной к 80-летию Победы.

Весной 2025 года администрация Чунского перестроила Стену памяти. К стеле под фразой "Ни шагу назад" с именами погибших в 1941-1945 годах добавили стелу с фразой "За русский мир!" – на ней перечислены погибшие в Украине. На момент открытия памятника в мае 2025 года там были выбиты имена 99 человек. За прошедший год их число увеличилось до 215.

Погибший на войне многодетный отец Александр Скалозуб
Погибший на войне многодетный отец Александр Скалозуб

– В районе примерно 25 тысяч населения, в поселке [Чунский] – не больше 12 тысяч. Остались [после мобилизации] те, кто успели к броне лесхоза присоседиться. Или к энергосетям. Остальные – под мобилизацию попали, – говорит Дмитрий. – Вон у Скалозубовых, считай, пол семьи не стало. Погиб отец, Петрович (Александр Петрович Скалозубов, 47 лет, погиб 22 декабря 2023 года, позывной "Батя", полк "Иркут" – СР). Сам ушел, потому что двоих его сыновей мобилизовали. Так бы не пошел – крановщиком на лесозаводе работал, бронь была. И он один всех пятерых вырастил, поднял. Трое дочерей остались сиротами, матери у них нет.

Очередная группа добровольцев из Чунского района отправляется на войну, декабрь 2023 года
Очередная группа добровольцев из Чунского района отправляется на войну, декабрь 2023 года

Лесозаготовка – основное, чем живет поселок Чунский и одноименный район со времен основания здесь первых русских острогов. Со второй половины XVII века коренное население – тунгусы (эвенки) – вытеснялось отсюда русскими завоевателями Сибири. Сейчас тунгусов в районе осталось менее 1% от общей численности населения, то есть, примерно, человек 200-250.

– Тайга 90% района занимала когда-то. Сейчас, конечно, меньше – рубят страшно. Хоть бы нам шло – так нет, в Китай же [лес] идет, – говорит Анатолий, в недавнем прошлом работавший на лесозаготовке. – У нас тут и русские, и татары, и тунгусы всегда жили. И ссыльные были. И те, кто БАМ осваивал, осели тут. Коренных только вот уже мало осталось. Тунгусы все наперечет. Лешу Антипина хоронили в соседних Казарках (село в 28 километрах от Чунского), чуть ли не последним тунгусом называли. Хотя Надя (вдова Антипина) говорила, что там тоже намешано кровей уже. Он и язык [эвенкийский] уже не знал.

Вдова Алексея Антипина Надежда
Вдова Алексея Антипина Надежда

Алексея Антипина мобилизовали в сентябре 2022 года. 30 декабря 2023 года он погиб под Красногоровкой (населенный пункт в Донецкой области, "авдеевское" направление). Похороны состоялись спустя полгода – в июле 2024 года.

– Надежда полгода ждала, пока его привезут. Такие похороны отгрохала. Даже песню заказала специально, шансон, как тут любят. "Тунгус" назвали. Это у Алексея такой позывной был, – рассказывает Анатолий. – Возили тело повсюду – от дома в Казарках к Свято-Успенскому храму, потом – в Подымахино на погребение.

Торжественные проводы очередной группы добровольцев из Чунского района, декабрь 2024 года
Торжественные проводы очередной группы добровольцев из Чунского района, декабрь 2024 года

По подсчетам издания "Люди Байкала", в Украине погибли 3,2% всех мужчин трудоспособного возраста Чунского района, то есть каждый 31-й его житель. Тем временем, студенты чунского техникума продолжают получать дипломы операторов БПЛА, а на Стене памяти в центре поселка появляются все новые имена.

Концерт в Чунском районе в память о погибших участниках вторжения. Декабрь, 2023 г.
Концерт в Чунском районе в память о погибших участниках вторжения. Декабрь, 2023 г.

Чунский район расположен в северо-западной части Иркутской области. На севере он граничит с Красноярским краем, от Иркутска – в 811 километрах. Через район проходит западный участок БАМа, который строили заключенные Озерлага в 1938-1958 гг. Сейчас это железная дорога Тайшет – Лена.



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