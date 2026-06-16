От повара до оператора дронов. Как техникум в таежном поселке отправляет студентов на войну

В конце мая мэр Чунского района Иркутской области Николай Хрычов с гордостью рассказал о том, что на фронт, взяв академический отпуск, отправился очередной студент местного многопрофильного техникума Данил Жуков. Всего, по словам местных, на войне оказались не менее 60 студентов и выпускников этого техникума. Многие из них уже погибли.

В поселке Чунский есть две стены памяти. На одной – имена 320 жителей района, погибших во время Великой Отечественной войны. На второй – уже 215 человек, погибших в Украине. Среди них есть и бывшие студенты техникума.

"Погиб в первый день "СВО""

"Вот что значит чунская молодежь! Горжусь такими ребятами! Студент и выпускники нашего Чунского многопрофильного техникума пошли служить в беспилотные войска – войска, от которых на фронте сейчас зависит очень многое. Во многом выбор ребят обусловлен активной патриотической работой в техникуме. Действует военно-патриотический клуб, студенты пишут письма бойцам, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные спички, участвуют в сборе гуманитарной помощи", – рапортует мэр Чунского района 40-летний Николай Хрычов на своей странице во "ВКонтакте". О погибших студентах и выпускниках техникума Хрычов не упоминает.





В апреле 2024 года Telegram-канале администрации Чунского района пользователей попросили оценить качество работы Николая Хрычова. Вариантов дали три: "супер", "отлично" и "хорошо". Такой опрос возмутил подписчиков отсутствием объективности. Супруга главы администрации объяснила ИА Регнум, что опрос несомненно объективный, потому что "четвёртого варианта и быть не может". В 2023 году Николай Хрычов оказался фигурантом уголовного дела о строительстве дома для детей-сирот в микрорайоне Северный. Следствие пришло к выводу, что 36 квартир были переданы сиротам в доме, возведенном с многочисленными нарушениями строительных и противопожарных норм. Изначально мэра обвиняли в превышении должностных полномочий, но затем обвинение переквалифицировали на халатность. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В чунском техникуме сейчас учатся 479 человек. С 2023 года на войну отправились 40 его выпускников и 20 студентов. Второкурсник Данил Жуков подписал контракт в мая этого года, когда в техникуме началась массовая вербовка в "беспилотные войска".

– Они обещали контракт только на год и "без прямого участия в боевых действиях". Мол, будешь стоять чуть ли не в тылу и управлять дронами. Куча ребят [из техникума] поверили. Мол, воевать, но как будто не в реальности, а виртуально. Многие уже погибли, – говорит жительница поселка Чунский (административный центр Чунского района) Светлана (мы меняем имена наших собеседников по соображениям их безопасности). – Жуков еще живой. Думаю, если он погибнет, то бабушка его не переживет уже. Он рано потерял родителей, и она его одна растила. Конечно, она была против, что внук пошел на войну. У нас очень многие парни уже погибли, все понимают, что это не игрушки.

В техникуме Данил учился на автомеханика, сейчас он формально – "в академическом отпуске".

– По возвращении сможет завершить учебу! Кроме того, у него уже есть диплом по обучению на оператора БПЛА. А эта профессия, которая сейчас востребована в разных отраслях экономики, не только на "СВО", – радуется один из педагогов техникума Елена Сергеевна. – Насколько я знаю, Данил сам принимал решение служить. Бабушка... а при чем тут бабушка, если он уже совершеннолетний, 18 лет. Его брат-военный тоже ушел добровольцем. Пока живой. Насколько я знаю. Да, кое-кто погиб уже. Но мы помогаем таким семьям. Так сказать, не теряем из виду.

Некоторые из выпускников-участников вторжения в Украину, которых сегодня в техникуме приводят в пример другим студентам, еще недавно осваивали вполне гражданские профессии. Так, Марин Казаков окончил учебное заведение по специальности "повар-кондитер" и успел устроиться на работу по профессии, однако в 2026 году решил уйти на войну.

– В феврале он подписал контракт, потом было обучение в "войсках БПЛА", в мае уже "в зону СВО" закинули, – говорит Светлана из поселка Чунский. – От безденежья пошел, конечно. Поваром столько не заработаешь. А они [руководство техникума] всех обошли, обзвонили. Буквально всем своим выпускникам и студентам предложили. Приврали, конечно. Сказали, что к линии фронта близко не подойдет. Но Марин звонил друзьям – на передовую отправили. Вместе с ним ушел Ваня Трусько, он вообще недавно выпустился. Даже не успел устроиться работать автомехаником, сразу пошел на "БПЛА". Они воюют. А Илюша Василенко вот уже погиб.

Василенко окончил Чунский многопрофильный техникум по специальности "сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" накануне начала войны.

– После срочки он решил оставаться в армии, и 24 февраля никакого выбора у него по сути не было. В 2022 году он служил на Дальнем Востоке в мотострелковой бригаде, – говорит его знакомый Дмитрий. – В начале 2022 года ему 21 год стукнуло, 23 февраля он созванивался с матерью, а через три дня ей командир уже звонил. "Ваш Илья погиб на Донбассе". Погиб 24 февраля, в первый день "СВО", получается.

"Считай, пол семьи не стало"

В 1985 году в поселке Чунском Иркутской области возвели Стену памяти с именами 320 жителей района, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это число подтверждается и данными из районной "Книги памяти", выпущенной к 80-летию Победы.



Весной 2025 года администрация Чунского перестроила Стену памяти. К стеле под фразой "Ни шагу назад" с именами погибших в 1941-1945 годах добавили стелу с фразой "За русский мир!" – на ней перечислены погибшие в Украине. На момент открытия памятника в мае 2025 года там были выбиты имена 99 человек. За прошедший год их число увеличилось до 215.

– В районе примерно 25 тысяч населения, в поселке [Чунский] – не больше 12 тысяч. Остались [после мобилизации] те, кто успели к броне лесхоза присоседиться. Или к энергосетям. Остальные – под мобилизацию попали, – говорит Дмитрий. – Вон у Скалозубовых, считай, пол семьи не стало. Погиб отец, Петрович (Александр Петрович Скалозубов, 47 лет, погиб 22 декабря 2023 года, позывной "Батя", полк "Иркут" – СР). Сам ушел, потому что двоих его сыновей мобилизовали. Так бы не пошел – крановщиком на лесозаводе работал, бронь была. И он один всех пятерых вырастил, поднял. Трое дочерей остались сиротами, матери у них нет.

Лесозаготовка – основное, чем живет поселок Чунский и одноименный район со времен основания здесь первых русских острогов. Со второй половины XVII века коренное население – тунгусы (эвенки) – вытеснялось отсюда русскими завоевателями Сибири. Сейчас тунгусов в районе осталось менее 1% от общей численности населения, то есть, примерно, человек 200-250.

– Тайга 90% района занимала когда-то. Сейчас, конечно, меньше – рубят страшно. Хоть бы нам шло – так нет, в Китай же [лес] идет, – говорит Анатолий, в недавнем прошлом работавший на лесозаготовке. – У нас тут и русские, и татары, и тунгусы всегда жили. И ссыльные были. И те, кто БАМ осваивал, осели тут. Коренных только вот уже мало осталось. Тунгусы все наперечет. Лешу Антипина хоронили в соседних Казарках (село в 28 километрах от Чунского), чуть ли не последним тунгусом называли. Хотя Надя (вдова Антипина) говорила, что там тоже намешано кровей уже. Он и язык [эвенкийский] уже не знал.

Алексея Антипина мобилизовали в сентябре 2022 года. 30 декабря 2023 года он погиб под Красногоровкой (населенный пункт в Донецкой области, "авдеевское" направление). Похороны состоялись спустя полгода – в июле 2024 года.

– Надежда полгода ждала, пока его привезут. Такие похороны отгрохала. Даже песню заказала специально, шансон, как тут любят. "Тунгус" назвали. Это у Алексея такой позывной был, – рассказывает Анатолий. – Возили тело повсюду – от дома в Казарках к Свято-Успенскому храму, потом – в Подымахино на погребение.

По подсчетам издания "Люди Байкала", в Украине погибли 3,2% всех мужчин трудоспособного возраста Чунского района, то есть каждый 31-й его житель. Тем временем, студенты чунского техникума продолжают получать дипломы операторов БПЛА, а на Стене памяти в центре поселка появляются все новые имена.

Чунский район расположен в северо-западной части Иркутской области. На севере он граничит с Красноярским краем, от Иркутска – в 811 километрах. Через район проходит западный участок БАМа, который строили заключенные Озерлага в 1938-1958 гг. Сейчас это железная дорога Тайшет – Лена.







