Члены СПЧ призвали смягчить меру пресечения ректору Шанинки

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по политическим правам приняла заявление о необходимости смягчения меры пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву и политической подоплеке уголовного дела против него. Об этом со ссылкой на документ сообщает "Новая газета".

9 ноября Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения Сергею Зуеву с домашнего ареста на содержание под стражей, несмотря наличие заболеваний, которые препятствуют нахождению в СИЗО.

"Не рассчитывая более на сострадание или хотя бы нормальное человеческое понимание, которое должностные лица обязаны проявлять в таких ситуациях», члены СПЧ обращают внимание на требование 108 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Она запрещает применять заключение под стражу, как крайнюю меру, при возможности использовать более мягкую меру пресечения и не должно применяться по так называемым экономическим делам, говорится в обращении. По отношению к Сергею Зуеву имеет место не законное расследование, а попытка расправы с авторитетным негосударственным вузом, считают члены постоянной комиссии СПЧ по политическим правам. Они намерены обсудить проблему произвола в следственных органах и предвзятости судебной системы на примере дела Сергея Зуева на декабрьской встрече совета по правам человека с президентом.

Ранее сотни представителей российской науки и образования просили генерального прокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе Зуева из-под домашнего ареста в изолятор.

Сергей Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза. Ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей по делу бывшей замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Вину Зуев не признаёт.

Тверской суд Москвы отправил ректора под домашний арест. После этого он перенёс операцию на сердце, уже третью за год, и снова попал в больницу с гипертоническим кризом.