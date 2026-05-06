Аксёнов заявил о гибели 5 человек при ударе ВСУ по Крыму

Поздним вечером 5 мая в аннексированном Крыму и Севастополе были слышны взрывы. Российские власти и местные телеграм-каналы сообщали о том, что ВСУ наносят удары по объектам в Крыму.

Проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о нескольких громких взрывах в Армянске на севере Крыма. В городе возник пожар. Позднее сообщения подтвердили пророссийские каналы. По данным "Крымского ветра", под атаку вероятно попал объект ФСБ, расположенный в городе. Местные жители писали о зареве от пожара и сильном запахе гари.

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов впоследствии сообщил, что в городе Джанкой, также на севере полуострова, в результате атаки украинских беспилотников погибли пять человек.

По данным "Крымского ветра", удары наносились и по российскому военному аэродрому Саки, кроме того, беспилотники атаковали Севастополь, отмечают Крым.Реалии.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 53 украинских БПЛА в ночь на 6 мая над четырьмя регионами России, а также над Крымом и Черным морем. При этом, сколько беспилотников сбить не удалось, в ведомстве не сообщили.

Украинская сторона подчёркивает, что удары наносились до полуночи, до начала действия "режима тишины", в одностороннем порядке объявленного Киевом.

После полуночи российские власти Крыма об ударах не сообщали.