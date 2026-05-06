РФ атаковала Украину, несмотря на объявленный Киевом "режим тишины"

Российские войска в ночь на 6 мая ударили по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", управляемой ракетой Х-31 и 108 ударными беспилотниками, из них было нейтрализовано 89 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Из данных украинских Воздушных сил следует, что российские военные сбрасывали авиабомбы и атаковали дронами Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области уже после полуночи – с момента вступления в силу "режима тишины", объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Российские власти никак не реагировали на эту инициативу Зеленского.

"Украинская правда" писала, что уже в 00:09 в четверг воздушная тревога была объявлена в восточных, северных и части южных регионов страны. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, утром шестого мая российские военные нанесли удар по Новобаварскому району Харькова, пострадали два человека, повреждены три частных жилых дома.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями". По словам Сибиги, это показывает, что Россия отвергает мир, а предложенное ею перемирие на 9 мая нацелено только на то, чтобы провести в Москве военный парад.

Зеленский объявил, что Украина начнет "режим тишины" в ночь на 6 мая и с этого момента "будет действовать зеркально". Об этом он сообщил спустя более чем час после того, как Минобороны России заявило о решении "объявить перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне" 8-9 мая. В случае, если Украина в это время попытается нанести удар по Москве, Минобороны пригрозило ударом по центру Киева.

Президент Украины на прошлой неделе заявил, что Москва хочет перемирия на 9 мая, чтобы спокойно провести парад в Москве. Он считает, что это тактическая уловка. В Кремле тогда ответили, что для объявления перемирия согласия Киева не нужно.