Акт мародерства. Отклики на планы захвата бренда "Эхо Москвы"

Под названием ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы" может в скором времени начать вещать пропагандистское СМИ - заявку на регистрацию этого бренда подало информационное агентство "Россия сегодня", которое возглавляют Дмитрий Киселёв и Маргарита Симоньян.

По словам бывшего главного редактора "Эха" Алексея Венедиктова, сейчас бренд принадлежит до сих пор существующему ЗАО "Эхо Москвы", треть акций которого принадлежит миноритарным акционерам. "Очевидно, что наши мажоритарные акционеры ЗАО из "Газпром-Медиа" в этом участвуют. И они не захотели продлевать свои права на этот бренд", - прокомментировал ситуацию Венедиктов в интервью "Новой газете".

Многолетние сотрудники "Эха Москвы" иронизируют над происходящим.

Антон Орех

Нам столько лет рассказывали, что мы работаем на антироссийской, подрывной радиостанции на деньги всех разведок мира, и что сочетание «Эхо Москвы» ассоциируется со всем худшим, что только можно представить — и тут Рита и Дима решили именно под этим гадким, тошнотворным названием развивать мультимедию. А еще заниматься подводными погружениями и контролировать нефтяные скважины. Что, кстати, любезно с их стороны. Когда всё вернётся к прежнему порядку вещей «здорового человека», нам даже не нужно будет ничего бурить — скважины с нефтью для нас заранее проконтролируют. Всегда хотелось по-настоящему пожить на нефтяные деньги, да не складывалось никак.

Александр Плющев

Ничего своего придумать не могут.

Лиза Лазерсон

Так было с «Известиями» и Габреляновым, с «Лентой» и Мамутом

В целом, такое событие далеко не первое в российской действительности. Вспомним, как десяток раз у Навального «крали» партию. В мире медиа обычно приходили большие дяди и просто забирали СМИ. Так было с «Известиями» и Габреляновым, с «Лентой» и Мамутом. Но для массового читателя все происходило мягко: скандал был где-то за кулисами. Качество, конечно, портилось, но не было такого, что один день у вас белое называют белым, а потом вдруг начинают называть черным. А именно это и произойдет с «Эхом Москвы», если его всерьез будут перезапускать пропагандисты.

Аудитория «Эха» – это, можно сказать, явление само по себе. Ты можешь не слушать каждое утро новости по радио, но если спросят «Вы – аудитория “Эха Москвы”?», то человек с определенной системой взглядов с удовольствием скажет: «Да, я».

Именно поэтому обман и не пройдет: с таким брендом черное за белое не выдать. Честно говоря, думаю, Симоньян, Киселев и их кураторы в Кремле и сами это знают. Это не отжим. Это такой троллинг со стороны власти: а мы вот от вас ничего не оставим и последнее заберем! Логика ребенка, который в песочнице забрал куличик, состряпанный другим ребенком, и не понимает, что песочница все еще полна песка.

Пропагандисты, видимо, поставили перед собой задачу запятнать имя радиостанции и стереть воспоминания о ее оппозиционном прошлом, комментирует Алексей Венедиктов.

Многие публицисты соглашаются с этой оценкой.

Андрей Никулин

Логика по перехвату бренда и логотипа "Эхо Москвы" пропагандистами вполне понятна.

Устроить под старым лого такой шабаш, чтобы нельзя было вспоминать название без омерзения

Покуражиться, поглумиться и устроить под старым лого такой шабаш и сливной бачок, чтобы уже через пару месяцев нельзя было вспоминать название без ощущения омерзения.

Растоптать остатки воспоминаний, а заодно продемонстрировать, что нет и не будет ни правды, ни надежды, ни репутации — одни потоки гуано, увернуться от которых невозможно.

Эдакий демонстративный триумф коллективного Калибана.

Эльвира Вихарева

Алексей Венедиктов все понимает. Он знает, что журналистика – это люди. Что было «Эхо Москвы» – стало «Эхо» и «Живой гвоздь». Но от этого ни ему, ни нам не легче смотреть на зомби, подменыша, которого теперь будут выдавать за «эхо». Наше «Эхо».

Недостаточно уничтожить. Недостаточно впереться на чужую частоту. Нужно еще притвориться другим, осквернить его память.

Как же тошно.

Они стараются лишить нас символов. Чтобы не было флага, под которым можно было собраться, чтобы любое слово получило двоякий смысл, чтобы мы не верили сами себе.

Чем они оправдывают свои действия – ну, хотя бы в собственных глазах? Не знаю. У подлости тысяча оправданий. И только самой правде они не нужны.

Виктор Шендерович

Отличная бизнес-идея: после ухода старого владельца захватить поляну (Ясную, например), зарегистрировать там кооператив "Анна Каренина" и водить лохов на экскурсии.

Это я про новое "Эхо Москвы" под крышей г-жи Симоньян, как вы поняли.

Совсем простая девушка оказалась эта г-жа — "без комплексов", как писали раньше в объявлениях о наборе работниц досуга...

Анатолий Несмиян

Та же самая «культура отмены». Купить бренд и закрыть его навсегда. Закрыть историю — хорошую и не очень. Закрыть и забыть. Всё в духе сегодняшней парадигмы — нет ни прошлого, ни будущего, есть только неопределенное настоящее.

Кирилл Лятс

Мерзости продолжают совершаться.

Маргарита Симоньян хочет завладеть брендом Эхо Москвы (я так понимаю, что Газпром медиа для этого должен ей этот бренд продать).

Казалось, что есть предел, который знакомые друг с другом враги не преодолевают

Мы помним все фоточки Симоньян и Венедиктова, улыбающихся на каких-то мероприятиях. Мне всегда казалось, что есть предел, который знакомые друг с другом политические враги никогда не преодолевают. Помните, как в "Хождении по мукам": Рощин не предаст Телегина.

Но, как выяснилось, моральные основы не для Симоньян.

Уверен, что настоящим журналистам из Эха это обидно.

Я тоже когда-то прошел через это, когда у меня украли бренд компании Метароцесс при поддержке Новатэка, и везде новоявленные подонки говорили, что Метароцесс это они. Через суд мне удалось заставить их переименоваться, а ещё через год подонки обанкротились.

Вряд ли Венедиктов тут что-то решит через суд земной, но суд радиослушателей давно уже все решил, полностью исключив частоту 91.2 из употребления. Но впившись глазами и ушами в Живой Гвоздь.

Поэтому, любимые мои, не унывайте, не грустите, мы по прежнему с вами, где бы вы ни были.

Совместные фото Симоньян и Венедиктова вспомнились многим.

Дабл Ять

Эх, а как Алексей Алексеич, бывало, любил с Маргаритой Симоновной селфи пилить на светских тусовках в московских гостиных™

Алексей Беляков

За что, интересно, М. Симоньян так мстит Венику, некогда доброму своему приятелю? Или просто эйфория от собственной мерзости?

Прямой вопрос задал бывшему главреду "Эха" журналист "Дождя" Михаил Козырев:

«Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?!» — думаю у Вас чаще, чем у меня, возникает этот вопрос к тем, с кем мы общались за эти годы. В данном случае - к Симоньян…

Алексей Венедиктов

Вообще к ней нет вопросов. Предатели всегда кто поближе, кто подальше не могут предать.

Чаще всего в комментариях звучит слово "мародерство".

Лев Хильченко

Когда государство ведет себя как мародер. Почему "как"? Просто государство — мародер. Не впервые же.

Сергей Пархоменко

Я не понимаю, почему сообщение о том, что контора “Россия Сегодня” — то есть Симоньян, Киселев и прочие отбросы — намерена зарегистрировать на себя имя и логотип “Эха Москвы”, обсуждают в терминах “присвоения, “воровства”, “экспроприации”, и на основании этого поражаются тому “почему у них нет совести”, “как им не стыдно”, “неужели они не понимают”, и так далее.

Это событие вообще не имеет отношения к сфере собственности, к каким-то деловым отношениям, бизнесу, информационной индустрии, медиа, журналистике и т.п.

Странно обвинять мародера в “нечестности” и “вороватости”

Странно обвинять мародера в “нечестности” и “вороватости” после того, как он насрал на стол в разграбленном им доме. Или после того, как он демонстративно повесил на люстре найденную в доме кошку.

Он зачем это сделал? Он хотел покуситься на чужую собственность? Присвоить чужое достояние? Его надо упрекнуть в безнравственности его действий? Устыдить его?

Да нет.

Он залезает на стол и там, сладостно кряхтя и хохоча, срет, потому что он разрываем желанием оскорбить хозяев, страстью унизить и превратить во что-то заведомо отвратительное, невыносимо грязное, все, что этому хозяину дорого и близко.

Вот так и эта шлюха со своими сутенерами.

Ее возбуждает лишний случай, когда удается производить вокруг вонь и мерзость. И она срет на то, на что ей удастся забраться, наваливает кучи того, что может из себя выдавить, тужась и потея.

Например, может произвести на свет вот такую бумагу о присвоении имени и символов “Эха Москвы”.

Наталья Геворкян

Удивляться нечему. В Украине агрессоры приходили в разоренные дома и забирали то, что им понравилось. В Москве делают то же самое. Это называется мародерство. Теперь Симоньян будет известна и этим

Аркадий Дубнов

«Поле битвы после победы принадлежит мародерам», так называлась пьеса, написанная Эдвардом Радзинским.

Они еще не победили, но уже начали мародерствовать

Это про РИА новости, то самое, которое “Russia Today” во главе с Марго Симоньян и Дмитрием Киселевым. Они еще не победили, но уже начали мародерствовать, подали заявку на регистрацию бренда радио «Эхо Москвы» вместе с его знаменитым логотипом. Начали уже в прошлом году, когда на частоте 91,2 МГц, на котором вещало закрытое властями “Эхо”, вдруг заговорило радио «Спутник», входящее в структуру RT.

Блюстители национальных традиций, однако

Мария Строева

Второй день вижу в ленте и просто ржу.

Взрывали дома в Москве.

Разнесли в щепки Грозный, положили несметно местных жителей (граждан России, между прочим) и позволили тейпу Кадыровых уничтожить всех конкурентов — физически.

Оттяпали 20% грузинской территории.

Вторглись в Украину.

Установили полностью тоталитарный режим.

Разосрались со всем цивилизованным миром.

Ведут массированные бомбардировки мирного населения. Зверства на оккупированных территориях.

Под ружье поставили полтора миллиона человек и запретили выезд потенциальным призывникам, чтоб довести армию до 3 млн.

И вдруг, **як, вы слушаете Маяк! Боже мой, они регистрируют на себя бренд Эхо Москвы, как они смеют, кощунство, мародерство!!

Бренд. Эхо Москвы.

Ш - шок, у - удивление.

Ааааа!

В провластных каналах настаивают, что все происходит по закону.

Константин Двинский

Итак, радиостанцию "Эхо Москвы", главным редактором которой был иноагент Венедиктов, закрыли в марте прошлого года. После этого на её частоте стало вещать радио Sputnik, входящее в МИА "Россия сегодня". Затем в октябре прикрыли и новый сайт "Эхо", который товарищи журналисты создали в качестве альтернативы закрытой радиостанции.

Процедура идёт в соответствии с буквой закона

Срок действия прав на название и логотип "Эхо Москвы" истек 14 июля. А заявки в Роспатент "в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца" со стороны МИА "Россия сегодня" были поданы в начале августа. Таким образом, никто ничего не "отжимал", и процедура идёт в соответствии с буквой закона. То есть происходит то самое, о чем так пекутся либеральные деятели.

Что тут хочется прежде всего отметить. Предположения Венедиктова о том, что кто-то на полном серьезе хочет работать под их "великим" именем, скорее всего не имеют отношения к действительности. Как минимум, с точки зрения маркетинга это был бы крайне сомнительный ход. Поэтому скорее всего стоит задача в принципе предотвратить вещание под этим брендом любых иных сторонних структур.

Некоторые тем временем уже ждут, когда их пригласят на новое "Эхо Москвы".

Марат Баширов

У многих будет выбор, но я приду, если позовут. Принципиальная история. Только напомню, что Газпром является владельцем 66 процентов и не смог ничего сделать или не хотел с антироссийской политикой станции.

Кирилл Гончаров

Любой спикер, который согласится работать на другом Эхе — пособник мародёрства.

Понятно, что будут толкать якобы либеральную риторику, позовут карманных «либералов» и будут воссоздавать что-то подобное.

Я никогда не соглашусь и от других требую такого же отношения.

Вопрос гигиены

Многие уверены, что аудиторию прежнего "Эха Москвы" пропаганда с толку не собьет.

Лев Шлосберг

Сейчас важен сам факт – закормленные властями пропагандисты, не испытывающие недостатка ни в чем материальном, решили захватить медийный бренд с общественной репутацией. Это очень показательно. Это означает, что персонажи, на которых негде ставить клейма, с репутацией, которую уже невозможно изменить ничем, испытывают острый дефицит доверия общества. Люди отторгают ложь. Каждое публичное имя – это бренд.

Пропагандисты решили покормить общество нечистотами насильно

Бренд «Эха Москвы» в руках пропагандистов должен, очевидно, по замыслу рейдеров, помочь властям выйти на аудиторию, которая не воспринимает потуги пропаганды, не заразилась её ложью и человеконенавистничеством. Это не просто попытка ввести миллионы людей в заблуждение, это попытка продать людям отравленную воду под видом чистой.

Пропагандисты решили покормить общество нечистотами насильно, вероломно и цинично, через ранее привычную радиоволну, надеясь, что у людей нет внутренней защиты от подделок. Эти повара готовят глупые блюда, потому что считают общество глупым. По привычке презрения и высокомерия.

Попытка мародерства в отношении бренда «Эха Москвы» показывает: армия пропаганды терпит поражение, ложь рассыпается, общество отторгает человеконенавистничество.

Конечно, эта попытка – акт публичного мародерства. Это злодейская попытка показать обществу, что с убитыми можно делать что угодно, в том числе издеваться над ними с особым цинизмом. «Смотри, какие сапоги! Тащи! Забираем! А рубашка?! Тоже берём!». Это глумление, конечно.

Но есть детали.

«Эхо Москвы» не убито. Оно живёт в десятках ютьюб-каналов

Первая. «Эхо Москвы» не убито. Оно живёт в десятках ютьюб-каналов и удерживает свою аудиторию. Можно украсть дом, но нельзя украсть репутацию.

Вторая. История про волка в овечьей шкуре может повторяться столько угодно раз, и всегда приводит к одному и тому же: волка разоблачают и участь его позорна.

Конечно, попытка замарать бренд «Эха Москвы» – это попытка переписать историю, вытеснить достойное прошлое и засыпать его мусором. Но история и не такое переживала. Поколение дворников и сторожей никогда не боялось простой работы руками. Конечно, потребуются гераклы для расчистки этих конюшен. Но всему своё время.

Мария Слоним

Да! Другого Эха нет и не будет!

Слушатели выражают поддержку радиостанции.

Андрей Волна

Стервятники расклёвывают сам бренд «Эхо Москвы».

Много кто высказался уже по этому поводу. Иногда нелицеприятно совсем. Вспоминая старые обиды и «балансирование» больше.

Думаю, что это не лучшее время для критики. Плохое время во всех смыслах.

Я же просто хочу сказать:

Дорогие друзья, спасибо вам. Настолько большое спасибо, насколько это вообще возможно.

«Эхо Москвы» было со мной на протяжении тридцати лет жизни (ничего не путаю? Чуть больше даже). И разве я один такой? Нет, конечно. Нас миллионы.

Я благодарен всем вам, дорогие и талантливые журналисты, обозреватели, невидимые и неслышимые технические работники, штатные и внештатные сотрудники.

Не удержали мы страну. Что уж тут говорить о радиостанции

Специально не называю имён. Никакой фейсбучный пост этого ряда (прекрасного и блестящего) не выдержит.

Именно благодаря вам мы слышали, а потом и видели тех людей, коих в разные времена уже невозможно было услышать или увидеть «на других волнах».

И тот, последний эфир Бориса Немцова остался с нами навсегда.

Как и тысячи других эфиров.

Вы во многом, если не во всём, были первыми и лучшими.

Беда пришла не вчера, когда дряни добрались и до вашего бренда.

Беда подкрадывалась вкрадчиво и незаметно. «Вехи» этого пути известны - войны в Чечне, разгром НТВ, сроки Ходорковского, опять же войны в Грузии и Сирии, оккупация Крыма и востока Украины, убийства Политковской, Эстемировой, Немцова, отравления политиков и писателей, тюремные сроки для оппозиционеров. И просто для несогласных.

И, наконец, большая, страшная беда и трагедия для Украины - широкомасштабная кровавая российская агрессия.

Не удержали мы страну. Что уж тут говорить о радиостанции, закрытой без малого полтора года назад.

А это вот крысятничество и мародёрство.., да ничего это уже не решает. Добавляет разве что еще большей гадливости по отношению к нелюдям, что это всё сотворил.

Хотя… Куда уже больше?

Так что «Эхо Москвы» всегда и ассоциировалось, и будет связываться только с вашими прекрасными именами, дорогие друзья.

Спасибо вам за всё!

В том же духе высказался и Алексей Венедиктов:

Дорогие те, кто делал настоящее Эхо. Я понимаю, как вам сейчас обидно, больно и досадно, уже второй раз за полтора года результаты вашего труда отдаются в чужие руки.

Но помните - то, что вы делали, сохранено вашими слушателями. Они запомнят вас, как честных, умелых, настойчивых профессионалов, которые облегчали им жизнь, информировали, просвещали и, конечно, развлекали.

А про этих - тьфу на них.