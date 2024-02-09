Активист "Комитета-2024" подал иск против Путина за интервью Карлсону

Политический активист Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против президента России Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма. По мнению Антонова, в интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону Путин оправдывал Гитлера, заявив, что Польша якобы вынудила нацистскую Германию на неё напасть.

В заявлении Антонов приводит цитаты из интервью президента: "Поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну" и "...почему началась война первого сентября 1939 года именно с Польши: она была несговорчивой – Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, как начать войну с Польшей".

Антонов подчёркивает, что эти высказывания были распространены в СМИ и социальных сетях. Он указывает, что видит в этом признаки преступления, совершённого лицом "с использованием своего служебного положения и с использованием средств массовой информации", и требует начать доследственную проверку.