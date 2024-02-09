Путин: "Рано или поздно всё равно мы договоримся"

Президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News, Такеру Карлсону обвинил в начале нынешнего военного конфликта Украину и Запад, назвав его триггером, "госпереворот в Киеве" в 2014 году и впоследствии - отказ Киева выполнять Минские соглашения. Он призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и подтвердил, что Россия готова к диалогу.

Полная двухчасовая версия интервью Владимира Путина бывшему телеведущему американской компании Fox News, автору популярного видеоблога в соцсети X Такеру Карлсону появилась сегодня на сайте Кремля. Вместе с видео опубликована и расшифровка разговора на русском языке.

Первые полчаса разговора Путин рассуждал об истории. Свой монолог он начал с призвания варягов на Русь и рассказа о Вещем Олеге, а завершил критикой внешней политики Ленина.

Далее Владимир Путин заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже якобы обсуждал возможность для России присоединиться к НАТО.

По словам Путина, в итоге он получил отказ. "Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло". Соединённые Штаты нас обманули. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток, "но это произошло пять раз, пять волн расширения", сказал Путин Такеру Карлсону.

Путин вновь повторил свои старые утверждения, что к нынешним враждебным отношениям России с Западом привело расширение НАТО на восток и перспектива вступления Украины в Североатлантический союз.

Президент России в интервью также оправдывал нападение на Украину мифом о едином народе, утверждая, что украинцы "до сих пор ощущают себя русскими". При этом в полномасштабном вторжении России в Украину он усмотрел "элемент гражданской войны".

По его словам, Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины и надо было уговорить тех людей, которые там живут. Но в Киеве, как утверждает Путин, хотели решить вопрос с помощью военной силы. Путин вновь повторил свои утверждения, что нынешнюю войну начала Украина "восемь лет бомбив Донбасс", а не Россия.

Путин также заявил, что, если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, которые, по его мнению, помешали заключить мирное соглашение весной 2022 года, война уже давно закончилась бы.

Путин подчеркнул, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. США должны прекратить поставки оружия Украине, чтобы остановить боевые действия , и тогда можно договариваться. "Варианты есть, было бы желание", - сказал Путин, добавив, что Москва готова к диалогу, но не уточнив, на каких условиях.

Комментируя растущие в европейских странах опасения возможного нападения со стороны России, Путин заявил, что у Москвы "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". "Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию", - сказал российский президент. Разговоры о планах России применить тактическое ядерное оружие Путин назвал "страшилками", хотя сам ранее неоднократно упоминал о подобной угрозе.

"Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно", - сказал Путин об отношениях России, Украины и Запада. "Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся", - заявил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для разговора с Путиным в начале февраля. Его интервью стало первым разговором западного журналиста с Путиным один на один после полномасштабного российского вторжения в Украину. По утверждению Карлсона, он хотел представить аудитории все стороны войны в Украине. Он также сообщил, что подал запрос и на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.