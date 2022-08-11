Активист штаба Навального из Дагестана уехал из России

Активист штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Мурад Манапов уехал из России из-за усилившегося давления со стороны сотрудников правоохранительных органов и репрессий в стране. В настоящий момент он находится в Польше.

Манапов участвовал в организованной командой Навального протестной акции в январе 2018 года в Махачкале, в июле 2019 года его задержали после записи видеообращения в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко.

В апреле 2021 года, на следующий день после открытия штаба Навального в Махачкале, Манапова снова задержали. На этот раз - по обвинению в мелком хулиганстве – якобы он матерился на улице. Ему назначили двое суток ареста. Впоследствии суд признал его задержание незаконным.

В беседе с Кавказ.Реалии Манапов уточнил, что во время отбывания административного ареста с ним беседовал предположительно сотрудник ФСБ, а полицейские приходили к нему домой.

Бывший координатор штаба Навального в Махачкале Эдуард Атаев, помощником которого был Манапов, был заключен под арест на два месяца по обвинению в незаконном хранении оружия. В начале апреля Верховный суд Дагестана проигнорировал его заявление о том, что оружие ему подкинули. Атаев считает, что это дело против него сфабриковано из-за его общественной деятельности.