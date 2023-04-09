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Активиста из Новокузнецка поместили в психбольницу для экспертизы

Игорь Горланов

Активиста из Новокузнецка Ингвара (Игоря) Горланова, против которого завели уголовное дело о разжигании ненависти, направили на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Алексей Прянишников.

"От психушки, однажды туда попав, очень сложно отмотаться: Игоря в 2019 уже направляли в психушку в Москве после его задержания у общественной приёмной президента, тогда нам удалось его освободить и отменить решение суда о недобровольной госпитализации", – отметил адвокат.

Уголовное дело было возбуждено в начале марта за две публикации с критикой полиции и судей в телеграме, рассказал тогда Горланов проекту Сибирь.Реалии. Из-за уголовного дела активиста внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ему заблокировали банковские счета.

"Посты были во "ВКонтакте", но ссылки на них я указывал в телеграм-канале. Скриншоты у сотрудников Следственного комитета и "Центра по противодействию экстремизму" были именно из телеграм-канала", – рассказал активист.

  • Игорь Горланов – воспитанник детского дома. Несколько лет он проводил акции протеста у здания администрации Новокузнецка, требуя положенное ему социальное жилье.
  • Активист ведет телеграм-канал под названием Toker's Notes. В декабре 2022 года он выпустил ряд сообщений с критикой российских госструктур и конкретно полиции Новокузнецка. А в январе написал пост "ВКонтакте", в котором, среди прочего, написал, что "полицейские в России арестовывают людей не для того, чтобы кого-то защитить".
  • 27 декабря 2020 года Горланов вышел к администрации президента в Москве с одиночным пикетом в поддержку политзаключенных. Полиция задержала его, после чего активиста госпитализировали в психиатрическую больницу. Позже Горланова перевели на принудительное лечение в Кемерово, затем в Новокузнецк. В конце января 2020 года его отпустили домой.

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