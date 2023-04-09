Активиста из Новокузнецка поместили в психбольницу для экспертизы

Активиста из Новокузнецка Ингвара (Игоря) Горланова, против которого завели уголовное дело о разжигании ненависти, направили на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Алексей Прянишников.

"От психушки, однажды туда попав, очень сложно отмотаться: Игоря в 2019 уже направляли в психушку в Москве после его задержания у общественной приёмной президента, тогда нам удалось его освободить и отменить решение суда о недобровольной госпитализации", – отметил адвокат.

Уголовное дело было возбуждено в начале марта за две публикации с критикой полиции и судей в телеграме, рассказал тогда Горланов проекту Сибирь.Реалии. Из-за уголовного дела активиста внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ему заблокировали банковские счета.

"Посты были во "ВКонтакте", но ссылки на них я указывал в телеграм-канале. Скриншоты у сотрудников Следственного комитета и "Центра по противодействию экстремизму" были именно из телеграм-канала", – рассказал активист.