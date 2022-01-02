В Новокузнецке активиста арестовали на 15 суток за пикет у здания ФСБ

Суд в Новокузнецке арестовал на 15 суток местного активиста Игоря Горланова за пикет у городского отдела ФСБ против пыток.

Горланова признали виновным по административной статье о неповиновении полиции, сообщает "7x7". Издание отмечает, что активиста задержали 31 декабря с плакатом "Россия против пыток". После этого об Игоре Горланове не было ничего известно в течение двух суток.

Юрист Алексей Прянишников назвал возбуждение дела против его подзащитного "несостоятельным". По мнению Прянишникова, требование полиции к активисту прекратить одиночный пикет было незаконным, поскольку Горланов не нарушал санитарных норм и правила проведения акции.

На пикете 31 декабря общественник отказался пройти в служебную машину для составления протокола о нарушении режима повышенной готовности. По мнению полиции, Горланов нарушил запрет губернатора региона на публичные мероприятия из-за коронавируса.

Игорь Горланов — воспитанник детского дома и активист, который шесть лет добивался получения квартиры, отмечается в публикации "7x7". Горланов регулярно выходит на протестные акции в поддержку сирот у здания ФСБ. После одного из пикетов его арестовали на трое суток.

Сайт Сибирь.Реалии пишет об участии Игоря Горланова в акциях в поддержку политзаключённых.