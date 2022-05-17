Активиста из Якутии оштрафовали за граффити "Нет войне" на трёх языках

Суд в Якутске назначил штраф в 30 тысяч рублей местному активисту Айхалу Аммосову (настоящее имя Игорь Иванов) за граффити "Нет войне!" на трёх языках. Его признали виновным в "дискредитации" российской армии. Об этом сообщает "Медиазона".
Поводом для штрафа стало граффити "Суох Буоллун Сэрии! Нет Войне! No War!", которое сделал Аммосов.
В конце апреля активиста оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве.
- Полиция задержала Айхала Аммосова 25 апреля. Глава якутского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией".
- Ранее Аммосов вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. "Груз 200 едет", — подписал фотографию активист. Это отсылка к фильму Алексея Балабанова "Груз-200", в котором речь идёт о трупе советского солдата, убитого в Афганистане. Также Аммосов возложил цветы в память о погибших в Украине у мемориальной плиты "Город-герой Киев".
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