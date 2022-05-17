Активиста из Якутии оштрафовали за граффити "Нет войне" на трёх языках

Суд в Якутске назначил штраф в 30 тысяч рублей местному активисту Айхалу Аммосову (настоящее имя Игорь Иванов) за граффити "Нет войне!" на трёх языках. Его признали виновным в "дискредитации" российской армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для штрафа стало граффити "Суох Буоллун Сэрии! Нет Войне! No War!", которое сделал Аммосов.

В конце апреля активиста оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве.