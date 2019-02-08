В Коломне активисту предъявили обвинения по "дадинской" статье

Активисту из Коломны Вячеславу Егорову, протестующему против мусорного полигона, предъявили обвинения в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. По этой же статье Уголовного кодекса судили и поместили в колонию оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

О уголовном преследовании Егорова из-за нескольких акций стало известно еще 31 января. Сегодня следователи не только предъявили обвинение, но и добавили к нему один эпизод, рассказала порталу "ОВД-Инфо" адвокат активиста Мария Эйсмонт.

Речь идёт о записи Егорова на Яндекс.Дзене, в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, многие пришедшие остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга.

В 2018 году в отношении активиста возбуждали три административных дела об организации и участии в несанкционированных публичных мероприятиях. Они пришлись на май, июнь и август прошлого года, то на активиста составили протоколы более двух раз в течение 180 дней.

По постановлению Конституционного суда России это одно из двух условий, по которому за участие в публичных акциях могут возбудить уголовное дело. Второе – причинение вреда здоровью или имуществу, причём для применения уголовной статьи такие факты нужно выявить на каждой акций.

Адвокат Мария Эйсмонт настаивает, что её подзащитному нельзя вменить ни причинение урона, ни утрату публичным мероприятием мирного характера. Издание "Ведомости" сделало вывод, что Следственный комитет России каким-то образом преодолел постановление Конституционного суда.