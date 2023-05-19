На активистку завели дело за табличку с извинениями перед Украиной

На краснодарскую активистку Алипат Султанбегову завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии. Султанбегова уехала из России. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Очередной "дискредитацией" следствие посчитало надписи "24.02.2022 – День позора" и "Прости нас Украина" на табличке, которую Султанбегова разместила у памятника украинского поэта Тараса Шевченко. Активистка принесла табличку и цветы к памятнику в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.
Уголовное дело о повторной дискредитации армии заводят, если после первого решения по административной статье о дискредитации армии прошло менее года. Впервые Султанбегову осудили по этой статье в марте 2022 года – за аватарку в твиттере с надписью "Нет войне" и репост о российских полицейских.
Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
Султанбегова рассказала Кавказ.Реалиям, что уезжать из России не планировала, но "решения принимать нужно было очень быстро".
В апреле 2023 года на Султанбегову составили ещё один протокол по административной статье о дискредитации армии. На этот раз – за сториз в инстаграме о Маше Москалёвой, после школьного рисунка которой на её отца завели уголовное дело.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона". По статье о повторной дискредитации завели не менее 79 уголовных дел.
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