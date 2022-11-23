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Активистку "Яблока" арестовали на 20 суток за протест у здания Генштаба

Мария Волох

Активистка партии "Яблоко", журналист издания "Сота" Мария Волох арестована на 20 суток за акцию протеста у здания Генерального штаба в центре Москвы. Против неё могут возбудить уголовное дело. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Волох была задержана 21 ноября, акция прошла днём ранее. Четыре активистки вышли в белых костюмах биологической защиты с надписями No Nukes ("Нет ядерным боеприпасам") к зданию Генерального штаба и зажгли пиротехнические факелы.

Её обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В ходе заседания в Пресненском суде судья Ирина Зубова удалила из зала слушателей по делу и пресс-секретаря суда, просившего допустить прессу, передаёт "Сота".

"Россия обязательно будет свободной, а я нет," — написала Волох в телеграме после ареста.

  • Одна из участниц акции, Мария Баландина была оштрафована Пресненским судом 22 ноября на 20 тысяч рублей по статье о нарушении правил публичных мероприятий.

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