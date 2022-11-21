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Полиция задержала активистку "Яблока" после антивоенной акции в Москве

Сотрудники полиции в Москве 21 ноября задержали активистку партии "Яблоко" Марию Волох после антивоенной акции, которая прошла за день до этого у здания министерства обороны. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Четыре активистки вышли в белых костюмах биологической защиты с надписями No Nukes ("нет ядерным боеприпасам") к зданию министерства в центре города у метро Арбатская и зажгли фейерверки.

Волох была задержана в кальянной неподалёку от своего дома и доставлена в ОВД. Ей вменяют административную статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, максимальное наказание по этой статье — до 30 суток ареста и значительный штраф.

По словам члена федерального бюро "Яблока" Кирилла Гончарова, полицейские связались ещё с двумя участницами воскресного протеста — Марией Баландиной и Ирине Родионовой. Их попросили явиться в ОВД "Арбат" для дачи показаний. Ещё с одной участницей, Викторией Макеевой, связи на момент публикации новости не было.

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