Активистку "Яблока" обвинили по статье об экстремистской символике

На активистку партии "Яблоко" и журналистку Марию Волох составили административный протокол по статье о демонстрации символики экстремистской организации. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Протокол составила полиция в Зеленограде. Поводом для этого стала демонстрация флага ЛГБТ и бело-сине-белого флага, который власти России считают символикой легиона "Свобода России" - это добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины. Сама Волох находится за границей.

В ноябре 2022 года Волох была арестована на 20 суток за акцию протеста у здания Генерального штаба в центре Москвы. Тогда четыре активистки вышли в белых костюмах биологической защиты с надписями No Nukes ("Нет ядерным боеприпасам") к зданию Генерального штаба и зажгли пиротехнические факелы. Волох обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В начале марта Министерство юстиции России включило в реестр экстремистских организаций "Международное общественное движение ЛГБТ". В ноябре решение о запрете принял Верховный суд России по запросу ведомства. Такой организации на самом деле не существует.