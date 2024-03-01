Министерство юстиции России включило в реестр экстремистских организаций "Международное общественное движение ЛГБТ". В ноябре решение о запрете принял Верховный суд России по запросу ведомства. Запрещённой организации на самом деле не существует.

За сотрудничество с организациями из реестра в России полагается уголовное преследование. Суд о запрете проходил в закрытом режиме. Из-за того, что организации нет, её представителей на суде тоже не было. Кремлёвские источники отмечали, что ЛГБТ-активисты проводят мероприятия и самоорганизовываются, а значит их можно считать незарегистрированной организацией.

"Участников движения объединяет наличие определённых нравов, обычаев и традиций (например гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)", говорится в решении Верховного суда.

В документе заявляется, что движение возникло в США в 1960-е годы и действует в России с 1984. Утверждается, что оно распространено на территории 60 субъектов Федерации. (Согласно российской конституции, страна состоит из 89 субъектов с учётом аннексированных территорий Украны. Суд не пояснил, куда движению, с его точки зрения, проникнуть не удалось).

Суд отметил, что масштабы движения создают угрозу использования участников "антироссийскими силами" для вмешательства во внутренние дела Росси и "дестабилизации общественной-политической ситуации и национальной безопасности".

Правозащитная группа "Первый отдел" отмечала, что текст, с юридической точки зрения, составлен безграмотно, и содержит утверждения, противоречащие российским законам и здравому смыслу.

Правозащитные организации предупредили, что формулировки позволяют привлекать по статьям об экстремизме представителей сообщества ЛГБТ+. "Адвокатская газета" писала, что законодательство позволяет привлекать к ответственности и людей, которых следственные органы, по своему усмотрению, посчитают "действующими в интересах движения".

В 2013 году в России был принят закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних. В 2022 он был расширен и на взрослых. Власти при этом отрицают, что в стране преследуются ЛГБТ+-персоны. В последний раз президент России Владимир Путин говорил об этом 20 февраля. "Пускай все живут как взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чём не ограничивает", — заявил он.