Активистов арестовали на 15 суток за триколор с надписью

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток двух мужчин за антивоенный баннер, вывешенный у здания Министерства обороны в День России. Их обвинили в неповиновении полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката задержанных Сергея Тельнова.

В воскресенье, 12 июня, на набережной у здания Министерства обороны России вывесили баннер с изображением российского флага и надписью "Сегодня не мой день". Акцию, приуроченную ко Дню России, устроили анонимные московские художники.

"Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим, станет днём независимости от имперских амбиций", – говорится в заявлении художников.

В воскресенье вечером полицейские задержали Чингиза Мустафина и Антона Мальгаждарова. Про последнего известно, что его без паспорта и телефона забрали из квартиры и доставили в отдел полиции. На Мальгаждарова составили два протокола: о неповиновении сотруднику полиции и за повторное нарушение порядка проведения акции. Ночь Мустафин и Мальгаждаров провели в отделе.